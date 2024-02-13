МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, сказано в сообщении Банка России. Россиян предупредили о звонках мошенников от имени Службы финомбудсмена

"В прошлом году банки отразили 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан", — сказано в сообщении.

Добавляется, что в 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей.