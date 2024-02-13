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2024
https://1prime.ru/finance/20240213/843058767.html
Российские банки предотвратили хищения на 5,8 триллиона рублей
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Российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, сказано в сообщении Банка России. "В прошлом году банки отразили 34,8 миллиона попыток... ПРАЙМ, 13.02.2024
финансы, новости, россия, цб, мошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российские банки в 2023 году предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей, сказано в сообщении Банка России.
"В прошлом году банки отразили 34,8 миллиона попыток кибермошенников похитить деньги у граждан", — сказано в сообщении.
Добавляется, что в 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 5,8 триллиона рублей.