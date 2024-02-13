2024-02-13T17:37:00+03:00
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https://1prime.ru/finance/20240213/843059057.html
Палата представителей США поддержит проект о помощи Киеву, заявил Шумер
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Законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате... ПРАЙМ, 13.02.2024
финансы, новости, в мире, украина, сша, израиль, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей. Таким мнением поделился лидер демократического большинства в сенате Соединенных Штатов Чак Шумер.
"Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", — отметил политик. Тем не менее, эксперты сомневаются в том, что законопроект пройдет в Палате представителей. Спикер нижней палаты Конгресса США, Майк Джонсон, заявил, что Палата представителей, под контролем Республиканской партии, не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, если он не будет включать положения о защите границ с Мексикой.
Законопроект предусматривает выделение средств на поддержку Киева в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израиля — в размере около 14 миллиардов. Однако, несмотря на поддержку в сенате, судьба законопроекта в Палате представителей остается неопределенной.