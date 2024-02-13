ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Законопроект о выделении помощи в 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту собственных границ получит сильную двухпартийную поддержку в палате представителей. Таким мнением поделился лидер демократического большинства в сенате Соединенных Штатов Чак Шумер. Зеленского раскритиковали за слова о помощи из США

"Считаю, что если законопроект будет вынесен на рассмотрение палаты представителей, он будет принят при сильной двухпартийной поддержке", — отметил политик. Тем не менее, эксперты сомневаются в том, что законопроект пройдет в Палате представителей. Спикер нижней палаты Конгресса США, Майк Джонсон, заявил, что Палата представителей, под контролем Республиканской партии, не будет рассматривать законопроект о помощи Украине и Израилю, если он не будет включать положения о защите границ с Мексикой.

Законопроект предусматривает выделение средств на поддержку Киева в размере примерно 60 миллиардов долларов и Израиля — в размере около 14 миллиардов. Однако, несмотря на поддержку в сенате, судьба законопроекта в Палате представителей остается неопределенной.