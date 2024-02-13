МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Дело о краже более 200 миллионов рублей по программе "Пушкинской карты" направили в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения, отметила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Кибермошенники в 2023 году похитили у банков рекордные 15,8 млрд рублей

"В Генеральной прокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", — указывается в публикации.

Отмечается, что обвиняемые организовывали культурные мероприятия с помощью интернет-платформы "PRO.Культура.РФ" и продавали билеты, которые сильно превышали зрительскую вместимость арендованных площадок.

Оплата билетов возмещалась в рамках программы социальной поддержки молодежи за счет бюджетных средств, соответственно, были похищены деньги у российского бюджета и АО "Почта Банк", которые выпустили данные карты.

Фигурантов дела заключили под стражу.

Имущество обвиняемых стоимостью более 110 миллионов рублей арестовали, сообщили в Следственном комитете России.