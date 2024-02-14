2024-02-14T09:25:18+03:00
2024-02-14T09:25:18+03:00
2024-02-14T09:25:18+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240214/843062299.html
Заблокированные средства участников ПИФ освободят от налогов
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения доходы инвесторов, полученные от размещения блокированных активов паевых инвестиционных... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, финансы, пифы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения доходы инвесторов, полученные от размещения блокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Это изменение направлено на защиту прав и интересов более 3 миллионов пайщиков, владеющих инвестиционными паями блокированных ПИФов, и не оказывает негативного влияния на бюджеты различных уровней.
Речь идет о размещении заблокированных активов в открытых, биржевых и интервальных ПИФах, которые заблокированы из-за санкций. Управляющие компании этих фондов должны принять решение о направлении заблокированных активов в закрытый ПИФ или изменить тип фонда на закрытый до 15 октября 2023 года.
Закон вносит изменения в соответствующие статьи Налогового кодекса, исключая налогооблагаемый доход при размещении блокированных активов в дополнительный паевой фонд, и определяет порядок распределения расходов на приобретение инвестиционных паев блокированного ПИФа между паями дополнительного ПИФа и паями фонда, оставшимися после распределения блокированных активов.
Закон также предоставляет пайщикам право переносить убытки от реализации своих паев и получать налоговые льготы за долгосрочное владение ценными бумагами. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.