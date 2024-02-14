МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налогообложения доходы инвесторов, полученные от размещения блокированных активов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в закрытый ПИФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Стоимость чистых активов биржевых ПИФ России за год выросла в 5 раз

Речь идет о размещении заблокированных активов в открытых, биржевых и интервальных ПИФах, которые заблокированы из-за санкций. Управляющие компании этих фондов должны принять решение о направлении заблокированных активов в закрытый ПИФ или изменить тип фонда на закрытый до 15 октября 2023 года.

Закон вносит изменения в соответствующие статьи Налогового кодекса, исключая налогооблагаемый доход при размещении блокированных активов в дополнительный паевой фонд, и определяет порядок распределения расходов на приобретение инвестиционных паев блокированного ПИФа между паями дополнительного ПИФа и паями фонда, оставшимися после распределения блокированных активов.

Закон также предоставляет пайщикам право переносить убытки от реализации своих паев и получать налоговые льготы за долгосрочное владение ценными бумагами. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.