ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ не отказался от идеи предоставить возможность подавать через "Госуслуги" заявление о хищении средств клиентов банков, ведутся согласования с министерствами, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Герман Зубарев. Эксперт оценил идею запрета посмертного вскрытия через "Госуслуги"

"От идеи мы не отказались, ни от кого не получили отказ на эту идею, как всегда нужны согласования", — сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, на каком этапе находится инициатива о подаче заявления о хищении средств через "Госуслуги".

Он отметил, что вопрос находится в стадии обсуждения, в том числе с МВД и Минцифры.

Год назад Зубарев, выступая на этом мероприятии, заявил, что граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их денег через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков для оперативности реагирования правоохранителей.