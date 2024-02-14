2024-02-14T17:50:19+03:00
2024-02-14T17:50:19+03:00
2024-02-14T17:50:19+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240214/843069990.html
ЦБ не отказался от идеи подавать заявления о хищении средств на "Госуслуги"
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ЦБ РФ не отказался от идеи предоставить возможность подавать через "Госуслуги" заявление о хищении средств клиентов банков, ведутся согласования с министерствами, заявил... ПРАЙМ, 14.02.2024
финансы, новости, цб, хищение средств, "госуслуги"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ не отказался от идеи предоставить возможность подавать через "Госуслуги" заявление о хищении средств клиентов банков, ведутся согласования с министерствами, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Герман Зубарев.
"От идеи мы не отказались, ни от кого не получили отказ на эту идею, как всегда нужны согласования", — сказал он в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос, на каком этапе находится инициатива о подаче заявления о хищении средств через "Госуслуги".
Он отметил, что вопрос находится в стадии обсуждения, в том числе с МВД и Минцифры.
Год назад Зубарев, выступая на этом мероприятии, заявил, что граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их денег через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков для оперативности реагирования правоохранителей.