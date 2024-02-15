МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Председатель комитета палаты представителей по разведке Майкл Тернер заявил о "серьезной угрозе" нацбезопасности, его выступление направлено на оказание давления для выделения помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. "Пендель не поможет". Борисов раскрыл, что нужно для российского SpaceX

Отмечается, что Тернер рассказал о российском потенциале для создания космического ядерного оружия, созданного для угрозы американским спутниковым системам. По словам конгрессмена, "новое оружие России" способно уничтожить военные и гражданские космические аппараты, принадлежащие США и их союзникам.

По словам чиновников, опрошенных газетой, эта технология, которую Тернер толком не описал, поднимает ряд серьезных вопросов, однако не представляет собой серьезную угрозу. Как отметили собеседники издания, конгрессмен, скорее всего, хотел оказать давление на других американских законодателей, чтобы те поскорее выделили средства на помощь Украине.

Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.

Ранее сенат США принял законопроект о выделении средств для финансирования Израиля, Тайваня и Украине. Однако есть сомнения, что документ одобрит палата представителей на фоне отсутствия помощи для охраны границ с Мексикой.