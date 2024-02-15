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ФТС увеличила перечисления в бюджет России
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года — до 537 миллиардов... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, экономика, новости, россия, фтс, бюджет
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года — до 537 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.
"За январь 2024 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 537 млрд рублей", – сказано в сообщении.
В январе 2023 года ФТС уменьшила перечисления на 31,3% в годовом выражении — до 377,3 миллиарда рублей.
По данным службы, за январь 2024 года таможенными органами зарегистрировано около 290 тысяч деклараций на товары. "От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83%, автоматически выпущено почти 25%", – сообщает ведомство.
"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила менее 1%, при этом к экспортным декларациям данная мера была применена лишь в 0,25% случаев", – говорится в сообщении.