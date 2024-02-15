МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Правительство России предлагает на 10 лет освобождать от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль резидентов военного инновационного технополиса "Эра", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин оценил развитие российского экспорта

Члены правительства на заседании в четверг обсудили вопрос о поддержке участников технополиса "Эра" и меры по стимулированию организаций к вступлению в технополис. Речь идет о внесении изменений в статью 105.14 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ.

"Правительством подготовлены необходимые поправки в законодательство, которые расширяют государственную поддержку резидентов этого инновационного центра. При соблюдении ряда условий они будут освобождены на 10 лет от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль и смогут применять пониженные ставки страховых взносов", — заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

По его словам, эти меры помогут технополису привлечь еще больше участников, обеспечат им дополнительные возможности для финансирования пилотных проектов и прикладных комплексных научных исследований, которые проводятся в интересах безопасности страны.

"Важно наладить и эффективный трансфер технологий, чтобы передовые разработки внедрялись практически во всех отраслях", — подчеркнул глава кабмина.

Мишустин отметил, что вопрос о поддержке технополиса "Эра" имеет прямое отношение к укреплению суверенитета страны. Он напомнил, что технополис был создан 6 лет назад по решению президента, сейчас на десятках предприятий там трудятся более 1 тысячи специалистов и сотни ученых. Среди их достижений — системы искусственного интеллекта, роботизированные транспортеры, специальные ткани, которые отражают тепловое и электромагнитное излучение.