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2024
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Финансирование на гранты в области культуры с этого года увеличат
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Финансирование на выплату президентских грантов в области культуры и искусства с 2024 года будет увеличено с 8,65 до 8,89 миллиарда рублей, следует из указа президента РФ. "Общий... ПРАЙМ, 15.02.2024
финансы, новости, россия, культура, гранты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Финансирование на выплату президентских грантов в области культуры и искусства с 2024 года будет увеличено с 8,65 до 8,89 миллиарда рублей, следует из указа президента РФ.
"Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов — 8898,8 миллиона рублей в год", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Согласно предыдущему указу, бюджетное финансирование на выплату этих грантов начиная с прошлого года составляло 8654,3 миллиона рублей в год.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предусматривать до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно на поощрение победителей конкурса проектов комфортной городской среды.