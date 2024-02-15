МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Финансирование на выплату президентских грантов в области культуры и искусства с 2024 года будет увеличено с 8,65 до 8,89 миллиарда рублей, следует из указа президента РФ. Путин поручил выделять от 25 млрд рублей лауреатам городских проектов

"Общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета на выплату грантов — 8898,8 миллиона рублей в год", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Согласно предыдущему указу, бюджетное финансирование на выплату этих грантов начиная с прошлого года составляло 8654,3 миллиона рублей в год.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предусматривать до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно на поощрение победителей конкурса проектов комфортной городской среды.