МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 19 марта проведет аукцион по продаже природных необработанных алмазов из Госфонда массой до 10,8 карата, говорится в сообщении на сайте министерства. Свердловчанин приобрел самый крупный бриллиант в Сбербанке

"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 19 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке природных алмазов в необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России", — сообщил Минфин.

Отмечается, что продавцом алмазов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение Гохран России.

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 500 тысяч рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.