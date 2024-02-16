2024-02-16T11:50:39+03:00
2024-02-16T11:50:39+03:00
2024-02-16T11:50:39+03:00
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Минфин проведет аукцион по продаже алмазов из Госфонда
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Министерство финансов РФ 19 марта проведет аукцион по продаже природных необработанных алмазов из Госфонда массой до 10,8 карата, говорится в сообщении на сайте министерства... ПРАЙМ, 16.02.2024
финансы, новости, минфин рф, госфонд, алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 19 марта проведет аукцион по продаже природных необработанных алмазов из Госфонда массой до 10,8 карата, говорится в сообщении на сайте министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 19 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке природных алмазов в необработанном виде (за исключением алмазов массой 10,8 карата и более) из Госфонда России", — сообщил Минфин.
Отмечается, что продавцом алмазов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение Гохран России.
Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 500 тысяч рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.