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https://1prime.ru/finance/20240216/843094037.html
Изъятие резервов ЦБ подорвет мировую финансовую систему, заявила Набиуллина
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Конфискация резервов Банка России станет плохим сигналом и другим Центральным банкам, а также приведет к подрыву мировой финансовой системы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира... ПРАЙМ, 16.02.2024
финансы, новости, мировая финансовая система, эльвира набиуллина, конфискация российских активов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Конфискация резервов Банка России станет плохим сигналом и другим Центральным банкам, а также приведет к подрыву мировой финансовой системы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы считаем, что это (потенциальная конфискация резервов — ред.) будет сильно негативный сигнал и другим Центральным банкам и по сути нарушение базовых принципов защищенности резервов Центральных банков. В международном праве это один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, но подрыву системы международных финансов и позиции резервных валют в мире", — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.
Она добавила, что Банк России со своей стороны будет предпринимать меры, "для того, чтобы защищать наши законные интересы".