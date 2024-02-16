МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Конфискация резервов Банка России станет плохим сигналом и другим Центральным банкам, а также приведет к подрыву мировой финансовой системы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Глава Euroclear назвала идею конфискации российских активов рискованной

"Мы считаем, что это (потенциальная конфискация резервов — ред.) будет сильно негативный сигнал и другим Центральным банкам и по сути нарушение базовых принципов защищенности резервов Центральных банков. В международном праве это один из ключевых базовых принципов иммунитета активов Центральных банков от принудительных мер взысканий, и этот иммунитет обеспечивает стабильность системы международных финансов. Отступление от этого принципа, на наш взгляд, приведет к подрыву, пусть постепенному, но подрыву системы международных финансов и позиции резервных валют в мире", — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции по ключевой ставке.

Она добавила, что Банк России со своей стороны будет предпринимать меры, "для того, чтобы защищать наши законные интересы".