МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России при принятии решений по денежно-кредитной политике исходит из динамики бюджетных расходов в целом по году, хотя и учитывает, что могут быть временные всплески расходов, поэтому говорит о важности равномерности трат из казны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. ФТС увеличила перечисления в бюджет России

"Ситуация с бюджетом, бюджетными расходами, бюджетным дефицитом — это тот фактор, который мы учитываем при принятии решения, потому что бюджетные расходы, скорее бюджетный дефицит, — они влияют на совокупный спрос. Мы исходим из тех предпосылок, по которым уже приняты решения, и они нам известны", — сказала Набиуллина на вопрос о том, как ЦБ оценивает влияние на инфляцию расходов бюджета.

"Что касается определенного всплеска в определенный месяц — такое может быть, у нас такое бывает, но для калибровки нашей политики, конечно, важнее в целом по году динамика расходов. Хотя мы учитываем, что такие временные колебания могут быть, и поэтому всегда говорили, что равномерность расходов бюджета — достаточной важный фактор", — добавила она.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это стало первой паузой с июня прошлого года.