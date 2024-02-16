2024-02-16T16:15:39+03:00

2024-02-16T16:15:39+03:00

2024-02-16T16:15:39+03:00

2024

https://1prime.ru/finance/20240216/843095144.html

ЦБ надеется на скорое принятие закона о налоговом вычете по ИИС-3

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЗАКОН О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО ИИС-3 СКОРО БУДЕТ ПРИНЯТ, И ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПО СЧЕТАМ, ОТКРЫТЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2024 Г — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 16.02.2024

финансы, налоги, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60