ЦБ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЗАКОН О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО ИИС-3 СКОРО БУДЕТ ПРИНЯТ, И ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПО СЧЕТАМ, ОТКРЫТЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2024 Г — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240216/843095144.html
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ЦБ НАДЕЕТСЯ, ЧТО ЗАКОН О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ПО ИИС-3 СКОРО БУДЕТ ПРИНЯТ, И ВЫЧЕТ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПО СЧЕТАМ, ОТКРЫТЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2024 Г — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240216/843095144.html
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