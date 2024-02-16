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ЦБ видит растущий интерес стран к диверсификации резервов
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. ЦБ видит растущий интерес стран к диверсификации своих резервов, это будет происходить постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мощных сигналов от стран,... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, финансы, новости, мир, цб, эльвира набиуллина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ видит растущий интерес стран к диверсификации своих резервов, это будет происходить постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мощных сигналов от стран, которые стараются заморозить наши активы, мы не получали. Но получаем сигналы от стран, с которыми мы сохраняем отношения и торговые, и финансовые: мы видим, что появляется гораздо больше интереса к диверсификации активов, к созданию альтернативных систем расчетов. Мне кажется, это абсолютно естественная реакция на такие риски конфискации резервов", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Глава Банка России выразила уверенность в том, что такая диверсификация будет происходить во многих странах.
"Это будет происходить не сразу, потому что роль доллара большая в мировой экономике, но это будет постепенно происходить", — заявила она.