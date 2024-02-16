МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ видит растущий интерес стран к диверсификации своих резервов, это будет происходить постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. 

Пятидолларовая купюра в огне

Международные резервы России снизились на 2,2 процента

"Мощных сигналов от стран, которые стараются заморозить наши активы, мы не получали. Но получаем сигналы от стран, с которыми мы сохраняем отношения и торговые, и финансовые: мы видим, что появляется гораздо больше интереса к диверсификации активов, к созданию альтернативных систем расчетов. Мне кажется, это абсолютно естественная реакция на такие риски конфискации резервов", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Глава Банка России выразила уверенность в том, что такая диверсификация будет происходить во многих странах.

"Это будет происходить не сразу, потому что роль доллара большая в мировой экономике, но это будет постепенно происходить", — заявила она.