МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. ЦБ видит растущий интерес стран к диверсификации своих резервов, это будет происходить постепенно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Международные резервы России снизились на 2,2 процента

"Мощных сигналов от стран, которые стараются заморозить наши активы, мы не получали. Но получаем сигналы от стран, с которыми мы сохраняем отношения и торговые, и финансовые: мы видим, что появляется гораздо больше интереса к диверсификации активов, к созданию альтернативных систем расчетов. Мне кажется, это абсолютно естественная реакция на такие риски конфискации резервов", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Глава Банка России выразила уверенность в том, что такая диверсификация будет происходить во многих странах.

"Это будет происходить не сразу, потому что роль доллара большая в мировой экономике, но это будет постепенно происходить", — заявила она.