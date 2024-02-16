МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Путин выразил надежду на то, что высокая ключевая ставка Банка России является временной мерой борьбы с инфляцией. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Ранее 16 февраля Банк России ожидаемо сохранил учетную ставку в 16 процентов годовых.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что регулятор сохранит ставку на уровне 16 процентов годовых. По его словам, несмотря на то, что инфляция начала снижаться, инфляционные ожидания все еще высоки. Сохранение ставки ЦБ также прогнозировали аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, аналитик "Цифра Брокер" Наталья Пырьева и другие эксперты.

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