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2024
https://1prime.ru/finance/20240216/843096272.html
Путин прокомментировал высокую ставку ЦБ
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Путин выразил надежду на то, что высокая ключевая ставка Банка России является временной мерой борьбы с инфляцией. Ранее 16 февраля Банк России ожидаемо сохранил учетную ставку в... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, общество , финансы, новости, россия, ключевая ставка, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Путин выразил надежду на то, что высокая ключевая ставка Банка России является временной мерой борьбы с инфляцией.
Ранее 16 февраля Банк России ожидаемо сохранил учетную ставку в 16 процентов годовых.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что регулятор сохранит ставку на уровне 16 процентов годовых. По его словам, несмотря на то, что инфляция начала снижаться, инфляционные ожидания все еще высоки. Сохранение ставки ЦБ также прогнозировали аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич, аналитик "Цифра Брокер" Наталья Пырьева и другие эксперты.
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