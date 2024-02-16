МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Денежные средства на банковских счетах типа "С", на которых аккумулируются средства иностранных инвесторов, постепенно накапливаются, но конкретную информацию об остатках Банк России не раскрывает, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Блокировка счета за границей: все способы вывести деньги

"Если говорить о банковских счетах типа "С", то с момента их введения на них постепенно накапливаются средства, преимущественно за счет выплаты дивидендов, купонов, тела долга по облигациям. В отношении ценных бумаг, которые ограничены на счетах типа "С", существенных изменений по объемам и структуре сейчас нет. Основные причины этих изменений могут быть переоценка этих ценных бумаг, погашение и прочее", — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Но мы не раскрываем информацию об остатках на счетах типа "С", — отметила она.

"Что касается обмена, вы знаете, разные механизмы были предложены, могут обсуждаться, но это такое двустороннее добровольное действие", — заключила она.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа будут заключаться путем проведения торгов.

В декабре министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает, что около 2,5 миллиона человек из 3,6 миллиона частных инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках механизма обмена замороженными активами. В организации самого обмена участвовать будет не государство, а сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг.