МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Доля россиян, обладающих базовыми знаниями по финансовой грамотности выросла до 72%, сообщается на сайте Минфина со ссылкой на заместителя министра финансов Павла Кадочникова. В ЦБ оценили риски для финансовой стабильности в России

"Сегодня почти половина россиян откладывает средства на случай непредвиденных расходов, а доля людей, которые имеют средний или высокий уровень финансовой грамотности и обладают базовыми знаниями в этой сфере выросла до 72%", — сказал он.

Внимание к вопросам повышения финансовой грамотности в России стали уделять всего несколько лет назад, и за шесть лет целенаправленной работы заметен эффект взаимодействия государственных и общественных институтов, отметил замминистра. В вопросах финансовой грамотности и культуры молодежь является самой активной группой населения, подчеркнул Кадочников.

"Они самые любопытные, они быстрее всех пробуют финансовые услуги и сервисы и больше остальных категорий граждан интересуются, что они могут сделать для приумножения своих личных и семейных финансов", — отметил он.

Он добавил, что благодаря развитию технологий большинство финопераций проводится в смартфоне, что повышает уровень требований к знаниям о финансах.

"И наша совместная задача еще и эти знания превратить в практические навыки", — подчеркнул замминистра.