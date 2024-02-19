МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны конфисковать замороженные активы России до выборов президента Соединенных Штатов. Об этом эстонский лидер сообщила в беседе с изданием Financial Times. Эстония признала законность требований России по замороженным активам

"Выборы всегда были беспокойным временем. Лучше сделать все, что мы можем, до важных выборов", — сказала она в интервью газете Financial Times.

В издании подчеркнули, что ее заявление отражает обеспокоенность возможным возвращением Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах и его влиянием на политику Запада в отношении России и поддержку Украины. Каллас предполагает, что арест российских активов может оказать давление на российскую экономику и способствовать прекращению конфликта на Украине.

Кроме того, она предложила использовать замороженные активы России для помощи Украине, а оставшиеся средства вернуть Москве. Конфискованные средства планируется направить на восстановление украинской инфраструктуры, поврежденной в ходе конфликта.

Ранее она отмечала, что Эстония разработала "неконвенциональное решение" для конфискации российских активов. Одновременно глава Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, заявила, что ЕК планирует использовать средства от замороженных российских активов для финансирования производства оружия для Украины, заключили в издании.

Санкции против России были введены недружественными странами в феврале 2022 года, в результате чего были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Обсуждается возможность конфискации этих активов иностранными государствами для различных целей.