МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Почти каждый второй россиянин считает, что свободные деньги нужно положить в банк, чуть больше половины сообщили, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян, пишут СМИ

Сейчас свободные деньги лучше положить в банк, ответили 47% респондентов, если есть деньги в банке, лучше их забрать, считают 27% россиян, затруднились ответить — 26%. Индекс доверия банковским вкладам — 58 пунктов.

На вопрос, сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать, почти треть (29%) ответили, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения — побыстрее вложить во что-то. Больше половины опрошенных (59%) сообщили, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее, затруднились с ответом 12%. Индекс сберегательного поведения составил 62 пункта.

Почти каждый второй (48%) уверен, что сейчас плохое время, чтобы делать крупные покупки, 28% считают, что скорее хорошее, затруднились с ответом 24%. Индекс потребительского доверия составил 42 пункта.

Больше половины опрошенных (69%) считает, что сейчас скорее плохое время, чтобы брать кредиты, лишь 12% сообщили об обратном, затруднились с ответом 19%. Индекс кредитного доверия составил 27 пунктов.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 января 2024 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.