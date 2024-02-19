БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. Брюссель в скором времени легализует использование процентных доходов от заблокированных российских активов для поддержки Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер Эстонии призвала Запад конфисковать активы России до выборов в США

Глава ЕК в понедельник, 19 февраля, выступила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС).

"В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", — заявила она.

По словам фон дер Ляйен, соответствующие юридические шаги уже предприняты и будут реализованы "в ближайшие дни".

29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.