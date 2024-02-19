2024-02-19T15:59:36+03:00
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https://1prime.ru/finance/20240219/843110475.html
В ЕС легализуют использование доходов от активов РФ, заявила фон дер Ляйен
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Брюссель в скором времени легализует использование процентных доходов от заблокированных российских активов для поддержки Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер... ПРАЙМ, 19.02.2024
финансы, новости, ес, украина, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 19 фев — ПРАЙМ. Брюссель в скором времени легализует использование процентных доходов от заблокированных российских активов для поддержки Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК в понедельник, 19 февраля, выступила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС).
"В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России. Юридическая ситуация такова, что мы можем использовать эти проценты для Украины", — заявила она.
По словам фон дер Ляйен, соответствующие юридические шаги уже предприняты и будут реализованы "в ближайшие дни".
29 января постпреды стран ЕС согласовали использование доходов от российского имущества, замороженного на территории Европы, для восстановления Украины. Соответствующее предложение теперь должен утвердить Совет ЕС. 1 февраля договоренность постпредов получила одобрение лидеров Евросоюза.