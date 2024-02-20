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Годовой отчет Набиуллиной может состояться в апреле, сообщили в Госдуме
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Годовой отчет главы Банка России Эльвиры Набиуллиной может состояться после отчета кабмина, намеченного на апрель, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев. "Мне надо, чтобы вы... ПРАЙМ, 20.02.2024
банки, финансы, экономика, новости, россия, госдума, цб рф, годовой отчет эльвиры набиуллиной
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Годовой отчет главы Банка России Эльвиры Набиуллиной может состояться после отчета кабмина, намеченного на апрель, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев.
"Мне надо, чтобы вы до 29 числа мне отдали вопросы (премьер-министру Михаилу) Мишустину, и уже сразу готовьте, они там рядом будут, и годовой отчет Набиуллиной", — сказал он на заседании фракции КПРФ.
Ранее Коломейцев отмечал, что фракция КПРФ в Госдуме готовит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину вопросы перед отчетом правительства в Думе, которое может пройти в апреле.