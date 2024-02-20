МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Годовой отчет главы Банка России Эльвиры Набиуллиной может состояться после отчета кабмина, намеченного на апрель, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев. Набиуллина назвала важный фактор для принятия решений

"Мне надо, чтобы вы до 29 числа мне отдали вопросы (премьер-министру Михаилу) Мишустину, и уже сразу готовьте, они там рядом будут, и годовой отчет Набиуллиной", — сказал он на заседании фракции КПРФ.

Ранее Коломейцев отмечал, что фракция КПРФ в Госдуме готовит председателю правительства РФ Михаилу Мишустину вопросы перед отчетом правительства в Думе, которое может пройти в апреле.