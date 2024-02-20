МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России в текущем году планирует внедрить в качестве элемента инфраструктуры публичный рейтинговый репозитарий, где можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных агентствами рейтингах, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Президент Нигерии предложил разместить ЦБ Африки в столице страны

"До конца года мы хотим внедрить такую инфраструктуру как публичный рейтинговый репозитарий, в котором можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описание этих рейтингов, мотивационную часть, которую дают рейтинговые агентства, и ознакомиться со всей историей того, какие рейтинги какой компании были присвоены, если таковые были", — сказал он, выступая на Российском форуме финансового рынка.

Кроме того, ЦБ РФ думает над внедрением практики наличия двух рейтингов для эмитентов облигаций. "Если в принципе говорить не только о выпусках, а уже об обращающихся бумагах, то мы серьезным образом задумываемся над тем, чтобы распространить для биржевого листинга практику наличия двух рейтингов, возможно, как минимум, для первого и второго котировального списка", — сказал он.

"Для нас это важная история для того, чтобы в принципе в рамках асимметричности информации у инвесторов было подтверждение со стороны как минимум двух рейтинговых агентств относительно оценки кредитоспособности компании", — пояснил он.

ЦБ РФ также готов рассмотреть вопрос внедрения практики непубличных рейтингов. "Нам кажется, что у нас стабильно уже функционирует рейтинговая индустрия, методики отработаны, качество принятия решений достаточно стабильное, и мы готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы выступить с инициативой допуска непубличных рейтингов в нашу практику, соответственно, с изменением законодательства, если коллеги из министерства финансов и Госдумы нас поддержат", — заключил он.