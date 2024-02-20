Банк России планирует внедрить публичный рейтинговый репозитарий
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России в текущем году планирует внедрить в качестве элемента инфраструктуры публичный рейтинговый репозитарий, где можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных агентствами рейтингах, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"До конца года мы хотим внедрить такую инфраструктуру как публичный рейтинговый репозитарий, в котором можно будет посмотреть информацию обо всех присвоенных рейтингах, описание этих рейтингов, мотивационную часть, которую дают рейтинговые агентства, и ознакомиться со всей историей того, какие рейтинги какой компании были присвоены, если таковые были", — сказал он, выступая на Российском форуме финансового рынка.
Кроме того, ЦБ РФ думает над внедрением практики наличия двух рейтингов для эмитентов облигаций. "Если в принципе говорить не только о выпусках, а уже об обращающихся бумагах, то мы серьезным образом задумываемся над тем, чтобы распространить для биржевого листинга практику наличия двух рейтингов, возможно, как минимум, для первого и второго котировального списка", — сказал он.
"Для нас это важная история для того, чтобы в принципе в рамках асимметричности информации у инвесторов было подтверждение со стороны как минимум двух рейтинговых агентств относительно оценки кредитоспособности компании", — пояснил он.
ЦБ РФ также готов рассмотреть вопрос внедрения практики непубличных рейтингов. "Нам кажется, что у нас стабильно уже функционирует рейтинговая индустрия, методики отработаны, качество принятия решений достаточно стабильное, и мы готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы выступить с инициативой допуска непубличных рейтингов в нашу практику, соответственно, с изменением законодательства, если коллеги из министерства финансов и Госдумы нас поддержат", — заключил он.
https://1prime.ru/finance/20240220/843118440.html