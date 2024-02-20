МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Гражданам России дадут возможность высвободить средства, заблокированные на специальных счетах типа "С", заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Минфин не поддержал идею о пороге беспошлинных онлайн-покупок, пишут СМИ

"Ведется работа. Мы с Банком России и другими участниками, с администрациями обсуждаем соответствующие изменения в указы президента для того, чтобы те инвесторы, которым действительно принадлежат эти средства, которые могут это доказать и предоставить подтверждающие документы, смогли бы такие средства высвободить. Такая инициатива есть", — сказал он в кулуарах Российского форума финансового рынка, отвечая на соответствующий вопрос.

Речь идет о средствах, которые у российских граждан оказались на специальных счетах типа "С".

"Это, скорее всего, будет новый указ, которые такое разрешит при предоставлении соответствующей подтверждающей документации", — заключил он.