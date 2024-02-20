2024-02-20T13:32:12+03:00
2024-02-20T13:32:12+03:00
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https://1prime.ru/finance/20240220/843118978.html
Россияне получат возможность высвободить средства со спецсчетов типа "С"
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Гражданам России дадут возможность высвободить средства, заблокированные на специальных счетах типа "С", заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Ведется работа. Мы... ПРАЙМ, 20.02.2024
финансы, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Гражданам России дадут возможность высвободить средства, заблокированные на специальных счетах типа "С", заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Ведется работа. Мы с Банком России и другими участниками, с администрациями обсуждаем соответствующие изменения в указы президента для того, чтобы те инвесторы, которым действительно принадлежат эти средства, которые могут это доказать и предоставить подтверждающие документы, смогли бы такие средства высвободить. Такая инициатива есть", — сказал он в кулуарах Российского форума финансового рынка, отвечая на соответствующий вопрос.
Речь идет о средствах, которые у российских граждан оказались на специальных счетах типа "С".
"Это, скорее всего, будет новый указ, которые такое разрешит при предоставлении соответствующей подтверждающей документации", — заключил он.