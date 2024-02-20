МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП) предлагает перераспределить часть полномочий Центрального банка в пользу Национального финансового совета, об этом он заявил РИА Новости. ЦБ обратил внимание на механизм расчета взимаемых с инвесторов комиссий

"Необходимо наполнить реальными полномочиями уже существующий Национальный финансовый совет (НФС), где большинство представителей – от президента РФ, правительства, палат Федерального собрания", — заявил он.

"Считаю необходимым в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подготовки поправок в ФЗ о ЦБ, передающие НФС решение ключевых вопросов от совета директоров ЦБ (состоящего исключительно из штатных сотрудников ЦБ) – это решения по ключевой ставке, режиме валютного контроля и регулирования, курса рубля, нормативов регулирования банковской системы", — сказал Бабаков.

По его словам, "независимость" аппарата ЦБ от государства – непозволительная роскошь в период "гибридной, в том числе финансовой, войны Запада против нашей страны". Ни у кого не должно быть возможности монопольно определять правила и действия государственных финансов, подчеркнул Бабаков.

"Необходим орган по регулированию финансовой и банковской области, обеспечивающий самый широкий консенсус с прямым подчинением президенту. В рамках новой системы и ЦБ со всеми банками, и правительству, и объединениям производителей, и стратегическим заказчикам предстоит договариваться о наиболее эффективных, действенных и сбалансированных правилах устройства нашей финансовой системы", — указал парламентарий.