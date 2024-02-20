БУДАПЕШТ, 20 фев — ПРАЙМ. Венгерская служба государственного аудита обязала местную оппозицию выплатить государству 674 тысячи евро, так как данная сумма была получена из-за рубежа, передает агентство MTI. Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России

"Глава службы Ласло Виндиш, представляя свой отчет о контроле за учетом средств, потраченных на избирательную кампанию, сообщил журналистам, что, согласно их выводам, партии оппозиционной коалиции получили около 261 миллиона 260 тысяч форинтов (около 674 тысяч евро) незаконной поддержки из-за границы", — указывается в публикации.

По словам Виндиша, расследование их службы является окончательным, и шесть оппозиционных партий, на выборах объединившихся в единую коалицию — левоцентристская партия "Демократическая коалиция", крайне правая партия "Йоббик", Венгерская социалистическая партия, "зеленые" партии LMP и "Диалог" и центристская "Движение Моментум" — должны выплатить эту сумму в течение 15 дней.

Агентство уточняет, что наряду со службой госаудита расследование проводит Национальная налоговая служба, ранее звучало, что оппозиция получила из-за рубежа на предвыборную кампанию миллиард 412 тысяч форинтов (3,6 миллиона евро).

В декабре 2023 года парламент Венгрии принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее на парламентских выборах в Венгрии победил альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. Коалиция из шести оппозиционных партий во главе с Петером Марки-Заем получила 57 мест. Из оставшихся семи мест шесть у правого движения "Наша Родина" и одно — у Немецкого национального списка. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавил правительство в пятый раз в карьере.