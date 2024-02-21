МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации. Денежные переводы из России в СНГ упали на треть

Документ, внесенный правительством РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов.

При упрощенной идентификации клиенту-физлицу достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Такой идентификации требуют переводы денежных средств, в том числе электронных, на сумму от 15 тысяч рублей. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена.

Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.

Проект ограничивает максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации, 100 тысячами рублей. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

Одновременно в статью 10 закона "О национальной платежной системе" вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.