МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2023 года вырос на 14,5%, и на 1 января 2024 года составил 3,192 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг вырос на 403,2 миллиарда рублей. В 11 регионах объем госдолга снизился, в одном не изменился, в 73 — вырос. Долговая нагрузка на региональные бюджеты снизилась на 0,2 п.п. и составила 20,7%.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2023 года вырос на 5,7% и составил 397,8 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2024 года составил 3,589 триллиона рублей, что на 13,4% выше, чем годом ранее.

Наращивание государственного долга проходило на фоне роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2023 года выросли на 15,9%.

В структуре госдолга больше ¾ бюджетных кредитов

Структура государственного долга в 2023 году по сравнению с итогами 2022 года изменилась. На бюджетные кредиты приходится всё большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2023 год их доля выросла с 71% до 77,4%. Коммерческие кредиты и выпуск региональных долговых ценных бумаг пользуется все меньшей популярностью у местных властей. В общей структуре госдолга их доли снова сократились. Доля государственных ценных бумаг снизилась до 16,8% (с 23,4%), а в абсолютном выражении их объем сократился на 17,6%. Абсолютный объем коммерческих кредитов за прошедший год почти не изменился (+0,4%), но их доля в общей структуре снизилась до 4% (с 4,5%). На долю государственных гарантий приходится 1,7% (1% в 2022 году). Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.

Уровень долговой нагрузки незначительно снизился

Для определения уровня долговой нагрузки эксперты «РИА Рейтинг» по заказу АЭИ ПРАЙМ составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2023 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2024 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2023 год.

Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2024 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2023 год составило 20,7%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Диапазон значений в региональном разрезе ощутимо сократился и варьируется от 1,8% в Сахалинской области до 93,6% в Республике Мордовия.

В лидирующей группе сокращение состава

Анализируя ситуацию с госдолгом в региональном разрезе, в первую очередь стоит обратить внимание на изменения в лидирующей группе. В течение многих лет Севастополь был тем регионом, в котором отсутствовал государственный долг и, соответственно, не было долговой нагрузки. Но по итогам 2023 года его местным властям пришлось прибегнуть к заимствованиям. На 1 января 2024 года объем госдолга Севастополя составляет 892 миллиона рублей, а долговая нагрузка — 3,1%, что является одним из самых низких значений в РФ, и регион по-прежнему входит в лидирующую группу рейтинга по уровню долговой нагрузки.

По сравнению с результатами 2022 года лидирующая группа сократилась. В нее входят те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2023 года в группу лидеров вошли девять регионов (на три меньше, чем годом ранее): Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ленинградская область, Москва и Санкт-Петербург. Стоит отметить, что в регионах группы единой динамики долговой нагрузки за прошедший год не наблюдается.

В замыкающих — рокировка

Республика Мордовия снова заняла последнюю строчку рейтинга по уровню долговой нагрузки, где отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам по итогам 2023 года снизилось на 4,3 процентных пункта до 93,9%. За прошедший год объем республиканского госдолга снизился на 0,3%, в то время как объем налоговых и неналоговых доходов за 2023 год вырос на 4,3%.

Замыкавшая год назад рейтинг Удмуртская Республика переместилась на строчку выше благодаря существенному сокращению долговой нагрузки на бюджет (-21,6 п.п. до 82,3%). Такому результату способствовал рост налоговых и неналоговых доходов бюджета на 23,9% и снижение объема государственного долга на 1,8%.

В целом же, в 24 регионах РФ государственный долг на 1 января 2024 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 12 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2022 годом эта группа сократилась на 2 региона.

В половине регионов долговая нагрузка выросла

За прошедший 2023 год уровень долговой нагрузки в большей части российских регионов вырос. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам увеличилось в 46 регионах РФ. Из них в четырех субъектах РФ рост превысил 20 процентных пунктов. Наиболее существенный рост наблюдается в Чеченской Республике (+37,3 п.п.), что обусловлено более чем двукратным ростом объема госдолга (+113,4%) и почти не изменившимся объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета (0,7%). Следом идет Республика Дагестан, где долговая нагрузка выросла на 34 процентных пункта также за счет двукратного роста объема государственного долга на 133% и невыразительного увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета (+7,7%). Долговая нагрузка в Архангельской области выросла на 22,2 п.п. за счет наращивания задолженности на 45,2%, и рост на 3,5% налоговых и неналоговых доходов бюджета не мог оказать существенного влияния на увеличение долгового бремени региона. Долговая нагрузка в Республике Хакасия выросла на 20,1 п.п., причиной чему в большей степень стало опережающее снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета (-20,1%) при росте объемов госдолга на 6,8%. В остальных регионах рост долговой нагрузки не превысил 19 процентных пунктов.

Самое существенное сокращение госдолга наблюдается в Удмуртской Республике (-21,6 п.п.), о которой было сказано выше. Долговая нагрузка Республики Калмыкия снизилась на 20,9 п.п., что стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 30,1% на фоне роста госдолга на 2,3%. В Забайкальском крае отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам республиканского бюджета составляет 45,3%, что на 18,7 п.п. лучше, чем в 2022 году. Положительная динамика стала возможна благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 51,8% и сдержанному наращиванию объема госдолга (+7,4%). В остальных регионах уровень долговой нагрузки снизился не более чем 11,4 процентных пункта по итогам 2023 года.

Объем государственного долга снизился в 11 регионах РФ

По итогам 2023 года абсолютный объем государственного долга снизился в 11 российских регионах, в 73 регионах — вырос и в Камчатском крае — не изменился.

Лидером по положительной динамике по итогам 2023 года стал Ненецкий автономный округ, чей госдолг сократился на 23,1%. Объем государственного долга Ставропольского края сократился на 9,4%, Республики Коми — на 6,9%. Во всех трех случаях положительная динамика стала возможна благодаря частичному погашению облигационных займов местными властями. В оставшихся восьми регионах снижение не превышает 5%.

Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе (+902,8%), но отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в регионе составляет 2,9%, что далеко от критического уровня. Более чем в два раза вырос объем госдолга в шести регионах: в Республике Крым (+133,6%), в Приморском крае (+133,6%), в Республике Дагестан (+133%), в Алтайском крае (+118,2%), в Чеченской Республике (+113,4%) и во Владимирской области (+108,9%). Такое резкое наращивание госдолга привело к тому, что Приморский край, Алтайский край, Республика Крым и Владимирская область по итогам 2023 года покинули лидирующую группу рейтинга по уровню долговой нагрузки, но пока в целом ситуация в них опасений не вызывает. Еще в четырех российских регионах прирост государственного долга по итогам 2023 года составил 53-65,1%.

Московская область остается на первом месте по абсолютному значению госдолга. На 1 января 2024 года объем госдолга Подмосковья составил 283,3 миллиарда рублей (-2,3%), но долговая нагрузка на бюджет региона благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета остается на приемлемом уровне (32,6%). Помимо Московской области, по итогам 2023 года более 100 миллиардов государственной задолженности наблюдается в Москве (196,8 млрд руб., +26,2%), Нижегородской области (155,2 млрд руб., +16,7%), Республике Татарстан (125,7 млрд руб., +21,4%), Краснодарском крае (117,6 млрд руб., +4,5%) и Свердловской области (108,1 млрд руб., +1,6%). На эти шесть регионов РФ приходится почти 34% суммарного регионального госдолга и за год эта доля выросла на 2 п.п.

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