МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Клиентами ломбардов в России в основном являются граждане среднего возраста, большинство договоров заключаются на сумму до 25 тысяч рублей и на месяц, при этом женщины чаще всего используют в качестве залога ювелирные украшения, а среди клиентов автоломбардов существенно больше мужчин, говорится в сообщении Банка России. ВТБ ждет сценарий "жесткого приземления" в кредитовании в 2024 году

"Три четверти всех договоров в ломбардах заключаются на сумму до 25 тысяч рублей, чуть более 60% — на срок до 30 дней…. Женщины чаще всего обращаются в ломбард, используя в качестве залога ювелирные изделия, так, клиентами ювелирного ломбарда в 60% случаев являются женщины. Клиентами автоломбардов чаще являются мужчины (66%). Основными клиентами ломбардов являются граждане среднего возраста от 30 до 59 лет, доля всех клиентов в этой возрастной группе составляет 72%", — говорится в материалах.

По данным ЦБ, регионами — лидерами на ломбардном рынке по величине портфеля займов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. При этом в регионах спрос на займы ломбардов зависит не только от численности населения, но и от других факторов: рыночной инфраструктуры, склонности к определенной модели потребительского поведения, роста доходов.

В материалах отмечается, что почти все крупные ломбарды видят перспективы в развитии онлайн-обслуживания клиентов. Уже сейчас около половины таких участников рынка прибегают к различным инновационным методам — взаимодействуют с заемщиками через личный кабинет, применяют онлайн-оценку залогов, используют электронный залоговый билет.

Регулятор заключил, что спрос на займы остается стабильным — в 2023 году в среднем за квартал заключается чуть более 4 миллионов договоров, при этом наблюдается увеличение объема выдач, что в основном связано с ростом среднего размера займа — с первого по третий квартал 2023 года показатель вырос на 19%. Количество действующих договоров займа с начала 2023 года выросло всего на 5,2%.