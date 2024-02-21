МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Поддержка предприятий агропромышленного комплекса новых регионов в текущем году предусмотрена в объеме 4,57 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля, сообщил Минсельхоз России. Минсельхоз завершил поставку зерна в шесть беднейших стран Африки

"В этом году на поддержку предприятий АПК новых территорий предусмотрено 4,57 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей должны поступить в региональные бюджеты до конца февраля. Также запущен отдельный механизм льготного кредитования. Кроме того, в 2023 году на условиях льготного лизинга поставлено 567 единиц техники, что более чем в 2 раза превышает показатель 2022 года", — говорится в сообщении.

Отмечено, что в прошлом году в новых регионах урожайность зерновых культур выросла на 27% по сравнению с 2022 годом — было получено 4,9 миллиона тонн зерна, в том числе пшеницы — 3,9 миллиона тонн.

Под урожай текущего года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях площадь озимого сева была увеличена на 21%, до 1,5 миллиона гектар. На сегодняшний день состояние 91% культур оценивается как хорошее и удовлетворительное. В ряде регионов уже стартовала подкормка озимых.

Местные производители в 2023 году также нарастили объемы и по многим другим направлениям. В частности, получено 93,2 тысячи тонн растительного масла, 162,2 тысячи тонн муки, 175,4 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 19,7 тысячи тонн колбасной, порядка 94,6 тысячи тонн мясной и 31,4 тысячи тонн молочной продукции. В текущем году также ожидается сохранение положительной динамики.

"Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. Так, в прошлом году в 23 сельских населенных пунктах были благоустроены свыше 30 детских и спортивных площадок. Заявки на проведение работ в 2024 году уже отобраны", — добавили в министерстве.