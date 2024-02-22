АФИНЫ, 22 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Греции, включая гарантии правительства, вырос за 2023 год более чем на 6 миллиардов евро и составил на 31 декабря 2023 года 406,522 миллиарда евро, сообщило Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA). СМИ: долг россиян к взысканию в счет банков превысил 3,2 триллиона рублей

Годом ранее, на 31 декабря 2022 года, госдолг составлял 400,275 миллиарда евро.

В структуре госдолга облигации и краткосрочные ценные бумаги составляют 102,446 миллиарда евро, кредиты – 304,076 миллиарда евро.

В госдолг включены предоставленные в 2022 году международные гарантии минфина Греции в размере 45,3 миллиона евро по поддержке Украины.

Госдолг включает и государственные гарантии греческим банкам, предприятиям, физическим и государственным органам, в объеме 26,813 миллиарда евро.

Денежные резервы сектора госуправления оцениваются в 33,6 миллиарда евро.