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2024
https://1prime.ru/finance/20240222/843148751.html
Госдолг Греции за год вырос более чем на шесть миллиардов евро
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Государственный долг Греции, включая гарантии правительства, вырос за 2023 год более чем на 6 миллиардов евро и составил на 31 декабря 2023 года 406,522 миллиарда евро, сообщило... ПРАЙМ, 22.02.2024
финансы, новости, греция, госдолг греции, евро
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АФИНЫ, 22 фев — ПРАЙМ. Государственный долг Греции, включая гарантии правительства, вырос за 2023 год более чем на 6 миллиардов евро и составил на 31 декабря 2023 года 406,522 миллиарда евро, сообщило Агентство по управлению госдолгом страны (PDMA).
Годом ранее, на 31 декабря 2022 года, госдолг составлял 400,275 миллиарда евро.
В структуре госдолга облигации и краткосрочные ценные бумаги составляют 102,446 миллиарда евро, кредиты – 304,076 миллиарда евро.
В госдолг включены предоставленные в 2022 году международные гарантии минфина Греции в размере 45,3 миллиона евро по поддержке Украины.
Госдолг включает и государственные гарантии греческим банкам, предприятиям, физическим и государственным органам, в объеме 26,813 миллиарда евро.
Денежные резервы сектора госуправления оцениваются в 33,6 миллиарда евро.