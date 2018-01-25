Ростехнадзор в марте передаст в кабмин список объектов, которые остановят на время ЧМ-2018

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Ростехнадзор в марте предоставит в правительство перечень особо опасных объектов, работу которых стоит ограничить на время проведения чемпионата мира по футболу-2018, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В начале недели газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на источники, что ведомства потребовали ограничить работу опасных производств в регионах, где пройдут матчи чемпионата мира-2018. Исполнение этих указаний в ряде областей грозит повальной остановкой предприятий — от НПЗ и АЭС до локальных производств комбикормов, причем не только вблизи городов, где будут проходить матчи, но и в 200–400 километрах от них, писала газета. Сотни российских компаний обратились к ФСБ и Ростехнадзору, чтобы доказать свое право работать во время чемпионата мира по футболу.

"Ограничения касаются только деятельности организаций, входящих в перечень особо опасных объектов (ОПО). На сегодняшний день перечень находится в стадии формирования, эта работа ведется совместно с субъектами РФ и в тесном сотрудничестве с предприятиями", - сообщили в ведомстве, отметив, что список объектов должен быть передан в правительство в марте.

Также в Ростехнадзоре сообщили, что приостановка работы особо опасных объектов является стандартной практикой при проведении крупных международных спортивных мероприятий. Аналогичные меры, например, были приняты в период проведения Олимпийских игр 2014 года в Сочи и Кубка Конфедераций FIFA в 2017 году, напомнили в ведомстве.