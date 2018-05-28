МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером разнонаправленно менялся к доллару и к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в район отметки 1,16 доллара.

Сползание рынка нефти ниже 75,5 доллара за баррель сорта Brent давило на валюту РФ, однако из-за выходных в США и Великобритании рыночная активность невысока, говорят трейдеры.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.36 мск рос на 6 копеек — до 62,35 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 72,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль вечером слегка снижался к доллару и подрастал к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты в район 1,16 доллара впервые с ноября 2017 года.

Продолжившееся сползание рынка нефти в район 75,5 доллара за баррель добавляло давления на рубль. Инвесторы продолжают учитывать в ценах энергоносителей возможное увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Оценки новых параметров могут появиться уже в июне на встрече министерского комитета.

Впрочем, выходные в США и Великобритании обуславливают низкую рыночную активность и на торгах в России в понедельник.

В итоге доллар и евро вечером менялись к рублю в пределах 0,15%, а рублевая цена нефти сползла и тестирует круглый уровень поддержки 4,7 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 61,9-62,9 рубля, евро – в коридоре 71,9-73,1 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

Пара доллар/рубль закрепилась выше 62,3, что открывает ей дорогу в район 63-64, оценивает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Пара евро/рубль в случае закрепления выше 72,5 может в ближайшие дни устремиться к 74", — добавила она.