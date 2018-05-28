МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник более чем на 1%, инвесторы опасаются роста добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.49 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,49% — до 75,33 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,08%, до 66,47 доллара за баррель.

Опасения трейдеров по поводу наращивания добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ обострились на прошлой неделе. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Он также отметил, что страны сделки в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения.

Кроме того, источники агентства Рейтер сообщили, что обсуждается возможность увеличения добычи "черного золота" на 1 миллион баррелей в сутки в рамках смягчения условий соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Трейдеров также беспокоят данные Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которым производство сырья в стране за последние два года выросло более чем на 27%, до 10,73 миллиона баррелей в сутки.