МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. "Еврохим" открывает новый завод по производству блендов в Бразилии в рамках дальнейшего расширения компании Fertilizantes Tocantins (FTO), сообщает "Еврохим" в понедельник.

"EuroChem Group AG… объявляет об открытии нового завода по производству блендов в Бразилии в рамках дальнейшего расширения компании Fertilizantes Tocantins (FTO). "Еврохим" приобрел контрольный пакет акций (50% + 1 акция) в FTO в 2016 году в рамках стратегии по укреплению своего присутствия на быстрорастущем латиноамериканском рынке удобрений", — говорится в сообщении.

Новый завод по производству блендов компании FTO, который стал для нее пятым, расположен в городе Синопе, в экономически значимом северном штате Мату-Гросу. В создание завода было инвестировано 62,4 миллиона бразильских реалов (17 миллионов долларов); ожидается, что к концу 2018 года он будет производить 300 тысяч тонн удобрений, или около 15% от общего объема продаж компании FTO.

"Штат Мату-Гросу является важным сельскохозяйственным рынком… Завод поможет дальнейшему расширению сельскохозяйственной деятельности в данном штате и позволит нам удовлетворять растущие потребности фермеров. Мы уже продали 200 тысяч тонн удобрений, которые будут поставлены этим новым заводом в ближайшие месяцы", — отметил исполнительный директор FTO Хосе Эдуардо Мотта.

"Еврохим" — основанная в 2001 году международная химическая компания с основными производственными активами в России, Бельгии и Литве. Предприятия холдинга производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Крупнейший в России производитель минеральных удобрений. Штаб-квартира — в Цуге (Швейцария).