МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник закрылся разнонаправленно по основным индексам на ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,2% — до 2311,28 пункта, индекс РТС снизился на 0,22%, до 1167,21 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.24 мск рос на 6 копеек — до 62,36 рубля, курс евро снижался на 8 копеек — до 72,5 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 1,49% — до 75,33 доллара за баррель.

"Внешний фон сегодня нейтрален. В США отмечается День памяти – закрыты биржи NYSE и NASDAQ, а местный срочный рынок торгуется в рамках сокращённой сессии. В Британии национальный выходной, закрыта биржа LSE. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 к вечеру терял 0,22%. В целом спад после безостановочного двухмесячного роста закономерен – инвесторы фиксируют прибыль. Помимо этого, давление на котировки оказывает политический кризис в Италии, который в худшем сценарии может привести к постановке вопроса о выходе из еврозоны", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции алюминиевой компании "Русал" на Московской бирже выросли на 3,19%, до 28,48 рубля, при этом по итогам торгов понедельника на Гонконгской фондовой бирже бумаги компании выросли в цене на 13,6% (в течение сессии этот рост превышал 17%).

Ранее в понедельник "Русал" сообщил, что созывает 28 июня общее ежегодное собрание акционеров для выбора нового состава совета директоров компании. В пятницу компания сообщила, что основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

Еще ранее "Русал" сообщил о принятии отставки своего генерального директора Александры Бурико, также об уходе заявили семь членов совета директоров, номинированных от компании En+ Дерипаски.

США в апреле ввели новые санкции против России, внеся в "черный список" ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией – ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.

Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дается время до 23 октября.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Юнипро" (3,19%), "Энел" (2,86%), ОГК-2 (2,22%), ИСКЧ (2,17%), "Мосэнерго" (2,09%), префы "Селигдара" (1,99%), акции "Фосагро" (1,6%).

Среди лидеров падения – акции "МРСК Центр" (-2,23%), ТГК-1 (-1,87%), акции "Распадской" (-1,39%), префы "Татнефти" (-1,24%) и акции "Русгидро" (-1,17%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник выделить стоит только индекс доверия потребителей за май, публикуемый в 17.00 мск в США, напоминает Алексей Коренев из "Финама". Выйдут квартальные отчеты "Акрона", банка "Санкт-Петербург" и "Росинтера". Для участия в ГОСА закроет реестр акционеров МГТС, а для получения дивидендов – "Детский мир", добавляет он.

В России свои финансовые результаты за квартал 2018 года по МСФО представит банк Санкт-Петербург, а также прои?дет совет директоров "Аэрофлота", на котором обсудят дивиденды, напоминают аналитики "Велес Капитал".