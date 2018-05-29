МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы во вторник продолжит рассмотрение обоснованности заявления проходящего санацию Бинбанка о банкротстве президента машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина.

Как пояснили в суде представители сторон в апреле, задолженность Болотина перед банком в размере 78 миллионов рублей возникла по договору поручительства и подтверждена вступившим в силу решением Таганского суда Москвы. Представитель Бинбанка просил суд признать Болотина банкротом и открыть сразу процедуру реализации имущества, минуя стадию реструктуризации долгов.

Представитель Болотина тогда попросил суд отложить слушания. Он сообщил, что должник, являющийся акционером крупнейшего машиностроительного холдинга России, направил банку предложения о реструктуризации долга и об урегулировании спора мирным путем. Кроме того, Болотиным подана в Мосгорсуд кассация на решение о взыскании долга и ходатайство о рассрочке. Суд отложил слушания с целью предоставить должнику возможность погасить долг.

Бинбанк также требует признать банкротом гендиректора "Тракторных заводов" Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова. Арбитраж Москвы вернется к рассмотрению этого дела 5 июня. Представитель Бакова тоже заявил в суде о намерении договориться с кредитором о реструктуризации долга в размере 78 миллионов рублей во внесудебном порядке.

КТЗ в сентябре 2016 года сообщал, что Баков сменил Болотина на должности гендиректора, при этом Болотин сохранил пост президента компании. Банкротства обоих ранее добивалась лизинговая компания "Трансфин-М". По мнению компании, у Бакова и Болотина существовал долг перед нею после того, как они выступили поручителями по кредиту, выданному "Курганмашзаводу". Однако судебный акт о взыскании с бизнесменов задолженности в пользу "Трансфин-М" был отменен Мосгорсудом, после чего арбитраж Москвы в ноябре-декабре 2017 года прекратил оба дела о банкротстве.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября 2017 года основной кредитор — Внешэкономбанк — проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБ в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБ ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБ в размере более 68,5 миллиарда рублей.