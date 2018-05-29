МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Дочь президента США Иванка Трамп за последние три месяца зарегистрировала в Китае 13 торговых марок для своего бренда, еще восемь могут быть зарегистрированы в ближайшем будущем, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы ведомства по патентам КНР.

По данным агентства, власти Китая в воскресенье одобрили регистрацию 13 торговых марок для бренда Иванки Трамп. Кроме того, правительство КНР предоставило Иванке предварительное одобрение еще на восемь товарных марок, которые могут быть зарегистрированы через три месяца.

Торговые марки обеспечат Иванке Трамп бессрочную продажу ее продукции в Китае.

"Нежелание Иванки Трамп отказаться от ее бизнеса особенно беспокоит, так как бренд Ivanka Trump продолжает расширяться в зарубежных странах. Это поднимает серьезные вопросы о коррупции, так как появляется возможность того, что она (Иванка – ред.) может извлекать финансовую выгоду ввиду своего положения и президентства ее отца, или на ее политическую работу могут оказать влияние страны, где она ведет бизнес", — заявил исполнительный директор американской общественной организацией Citizens for Responsibility and Ethics Ноа Букбайндер.

По данным агентства, всего бренд Ivanka Trump зарегистрировал в Китае 36 торговых марок, еще 25 ожидают рассмотрения. Кроме того, на Филиппинах также зарегистрировано три торговых марки бренда Иванки.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин подтвердил приостановку взаимного введения пошлин США и Китаем, отметил значительный прогресс в переговорах по торговле и добавил, что Китай обязался снизить пошлины "на многие товары".

США и Китай 17-18 мая провели второй раунд торговых переговоров. В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера КНР Лю Хэ, в ходе которой американский лидер выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая.