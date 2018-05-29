МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Российские и иностранные бизнесмены интересуются автомобилями Aurus, сообщил в интервью РИА Новости профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в проекте "Кортеж".

"Уже больше года назад был сформирован достаточно большой список интересантов, это десятки бизнесменов и российских, и иностранных, очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года", — сказал он.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации 7 мая проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.