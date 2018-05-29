МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Седан, внедорожник и минивэн из серии Aurus имеют шанс на окупаемость, сообщил в интервью РИА Новости профессор Санкт-Петербургского политеха, руководитель "Центра компьютерного инжиниринга" Алексей Боровков, который в составе команды разработчиков участвовал в проекте "Кортеж".

"В первую очередь, на это имеют шансы седан, внедорожник и минивэн, но с изменением характеристик (по сравнению с президентским автомобилем — ред.) — их удешевлением, но не ухудшением", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, окупится ли проект.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.

Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации 7 мая проехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле — лимузине из проекта "Кортеж". Представительская машина черного цвета имеет характерную особенность — большую серебряную раму на переднем капоте.