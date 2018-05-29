МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Платная модель онлайн-кинотеатров наконец "выстрелила" в России, считает гендиректор компании Okko Иван Гродецкий.

На московском предпринимательском форуме "Трансформация-3", который будет посвящен цифровым технологиям и развитию бизнеса с помощью интернет-технологий, 29 мая состоится дискуссия между основателем и генеральным директором онлайн-кинотеатра ivi.ru Олегом Тумановым и генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko Иваном Гродецким. Диалог будет посвящен тому, как заработать на продаже легального кино в Рунете.

Оба онлайн-кинотеатра являются на сегодняшний день крупными игроками на рынке, совокупный оборот двух компаний по итогам 2017 года составляет более 3,8 миллиарда рублей.

"В 2011 году, когда мы только начинали, все вокруг говорили, что монетизировать контент в России невозможно… Объем рынка легальных видеосервисов от платной модели монетизации в 2017 году рекордно вырос и составил 6,6 миллиарда рублей. Все это свидетельствует о том, что платная модель наконец "выстрелила" в России", — приводят в сообщении слова Гродецкого организаторы форума "Трансформация-3".

"Российские пользователи в целом действительно чаще и больше стали платить за контент. Однако, пока пиратский контент присутствует в сети в открытом доступе, бороться с ним можно, только постоянно совершенствуя продуктовое и контентное предложение видеосервисов: сокращение цифрового окна между кинотеатральной и онлайн-премьерой, совершенствуя рекомендательные системы, предлагающие пользователю релевантный ему контент, качество видео и аудио, внедряя новые форматы и предлагая пользователям контент собственного производства", — полагает гендиректор ivi.ru Олег Туманов, слова которого также приводятся в сообщении.