(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Разделились властвовать — Вице-премьерам определили, чем они будут заниматься — Объявлена схема распределения полномочий между вице-премьерами правительства. Вопросы занятости в Белом доме стали общеэкономическими, а не социальными, все финансово-экономические вопросы переданы первому вице-премьеру Антону Силуанову. Научная и образовательная сфера объединены под кураторством Татьяны Голиковой. Инновационными институтами и "цифровым государством" будет заниматься вице-премьер Максим Акимов, из сферы строительства выделен блок автодорог, также перешедший под его контроль. Наконец, глава аппарата и вице-премьер Константин Чуйченко отвечает в Белом доме, в числе прочего, за вопросы СМИ, а также за совершенствование корпоративного управления — возможно, будет меняться общая практика работы Белого дома с госАО.

— В МЧС ликвидируют чрезвычайную ситуацию — Ведомство избавляется от наследия прежнего руководства — Новое руководство МЧС России запустило масштабный внутриведомственный аудит. О его результатах, говорят источники "Ъ", будет доложено в Кремль и Белый дом. По их словам, на реформу внутри министерства "получен карт-бланш на самом верху". В ведомстве уже отменен целый ряд приказов и распоряжений бывшего руководителя Владимира Пучкова. Параллельно во все территориальные органы МЧС ушла разнарядка — до 31 мая подготовить и представить список проблемных вопросов "повседневной деятельности", включая кадры и материально-техническое обеспечение.

— "Роснефть" не торопится перерабатывать — Компания сдвинула модернизацию НПЗ до 2027 года — Как выяснил "Ъ", "Роснефть", которая в последние годы сокращает инвестиции в НПЗ, сдвинула завершение программы модернизации своих заводов с 2020-го на 2027 год. Другие крупные нефтяники — ЛУКОЙЛ, "Газпром нефть", "Газпром" и "Сургутнефтегаз" — практически выполнили план. Инвестиции падают из-за неопределенности налогового режима и низкой рентабельности, считают в Минэнерго. Эксперты называют сдвиг сроков модернизации закономерным, поскольку сейчас выгоднее экспортировать нефть, а не вкладываться в переработку.

— Кредиты вошли в курс рубля — Граждане спешат покупать дорожающие товары — Резкое ослабление рубля в апреле привело к значительному росту средней суммы кредита на приобретение потребительских товаров. Она стабильно увеличивалась с начала года, но в апреле взлетела сразу почти на 30%, до 209,1 тыс. руб. По итогам последних кризисов граждане стали спокойнее реагировать на валютные колебания, не пытаясь заработать на разнице курсов. Но на собственном опыте поняли, что ослабление рубля грозит ростом цен на импортные товары, в том числе бытовую технику и электронику, а снижения даже в случае изменения курса валют ждать не стоит.

— Минсельхоз и реальность разошлись в показателях — Эксперты усомнились в успехах выполнения госпрограммы развития АПК — Национальный доклад о развитии АПК стал вчера объектом критики аналитиков Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономики. Беспокойство экспертов вызывают манера Минсельхоза рапортовать о достижении заранее заниженных показателей и резкий спад господдержки фермеров. При этом вчера же новый министр Дмитрий Патрушев на генассамблее Всемирной фермерской организации констатировал, что фермеры и личные хозяйства дают в совокупности 48% всей продукции АПК, а их господдержка — важнейшая задача ведомства.

— Комплексному освоению отменят местные препятствия — Минстрой предлагает передавать участки даже с объектами "на бумаге" — Существующие только "на бумаге" проекты социальной или линейной инфраструктуры на муниципальных землях могут перестать быть препятствием для передачи их в аренду в целях комплексного освоения — Минстрой предлагает разрешить АО "Дом.РФ" (ранее — АИЖК) проводить аукционы на право заключения таких договоров даже в этом случае. Также ведомство пытается решить проблему передачи муниципалитетам возведенной застройщиком социальной инфраструктуры вместе с землей.

— Российские услуги выросли в цене — Мониторинг внешней торговли — Экспорт услуг из России в 2017 году вырос на 14%, до $57,82 млрд. Этот объем эквивалентен 82% от уровня 2013-го — для достижения же показателя в $100 млрд к 2024 году (цель из нового майского указа президента) потребуется ежегодный рост на 9%, подсчитали Александр Кнобель и Александр Фиранчук из РАНХиГС. "Рост прошлого года имел восстановительный характер, удержание же роста экспорта услуг на уровне 9% едва ли возможно, если исходить из равномерного роста всех сфер услуг", — полагают эксперты. В целом доля услуг во внешнеторговом обороте России за год снизилась до 20,1% — поскольку оборот товаров рос быстрее (на 25% против 17% по услугам).

— Пожарный генерал защитился экс-министром — Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области арестован за халатность — Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и руководитель управления надзорной деятельности Григорий Терентьев отправлены судом в кемеровский СИЗО №1 к остальным восьми обвиняемым по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Обоим офицерам инкриминируют халатность, а главе кузбасского МЧС — еще и растрату. Генерал-майор Мамонтов в суде заявил, что, освобождая собственников "Зимней вишни" от противопожарного надзора, он выполнял приказ вышестоящего руководства, тогдашнего главы МЧС РФ Владимира Пучкова.

— Мэры доросли до губернаторства — Президент назначил врио глав Якутии и Магаданской области — Главы Магаданской области и Якутии Владимир Печеный и Егор Борисов добровольно покинули свои посты. Президент Владимир Путин назначил врио магаданского губернатора мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Врио главы Якутии стал мэр Якутска Айсен Николаев. Господин Носов признался, что ему "нужно разобраться и понять, что за регион" Магаданская область, а господин Николаев объявил, что хочет сделать Якутию одним из "лидеров страны".

— В МВД наступил нестраховой случай — Собственная безопасность ведомства разбирается с авторами контракта на страхование полицейских — Как стало известно "Ъ", главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД начало проверку обстоятельств заключения контракта с компанией "Центральное страховое общество" (ЦСО), являвшейся с 2018 года страховщиком жизни и здоровья 788 тыс. сотрудников ведомства. Сумма контракта составляла более 13,7 млрд руб., однако 28 мая у компании была отозвана лицензия. Потери МВД от сотрудничества с ЦСО могут составить около 250 млн руб. Сложившаяся ситуация находится на контроле у руководства ведомства.

— Санаторно-безвизовый режим — Крым ищет способы привлечения иностранцев в российские здравницы — Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать в Россию на лечение, прежде всего в санатории и на курорты. Об этой инициативе рассказал "Ъ" советник главы Крыма Сергей Стрельбицкий. Предполагается, что иностранные пациенты смогут провести в России 30 дней без оформления въездных документов, а затем при необходимости получить "медицинскую визу" по облегченной схеме. Это поддержит отрасль и "поможет сломать санкционный режим". В Минздраве РФ "Ъ" сообщили, что ведомство совместно с МИДом уже ведет работу над особым визовым режимом для иностранцев, желающих лечиться в России. Туроператоры пока сдержаны в оценке численности иностранных клиентов российского санаторного комплекса, но медицинский туризм в РФ опрошенные "Ъ" эксперты считают перспективным и напоминают, что в России есть клиники, сопоставимые с европейскими.

— Шпальный район — Продукция Центра Хруничева будет мешать жителям "Фили Града" — Как стало известно "Ъ", девелопер жилого комплекса "Фили Град" — MR Group — начал строительство третьей очереди зданий в четырех метрах от железной дороги, по которой Центр имени Хруничева перевозит свои ракеты-носители. Составы уже ходят по стройплощадке, где забивают сваи, а в будущем будет построен новый дом. Эти пути находятся на балансе ОАО РЖД, в котором застройщика уведомили о том, что согласование проектной документации на возведение жилого комплекса в этой ситуации "невозможно". Сам застройщик утверждает, что в компанию не обращался, но вся стройка ведется по плану.

— Бориса Мазо решили искать за границей — Розыск в России фигуранта дела о хищениях средств, выделенных на строительство Эрмитажа, не увенчался успехом — Как стало известно "Ъ", по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объекта Государственного Эрмитажа СКР объявил в розыск экс-руководителя департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Бориса Мазо. В ближайшее время экс-чиновник, который находится за границей, очевидно, будет заочно арестован судом, а его розыск станет международным. Адвокаты подозреваемого утверждают, что о своих претензиях следствие им официально не сообщило. По их версии, господин Мазо находится на лечении.

— Минкульту напомнили о "Христе во гробе" — Выборгский суд потребовал исключить картину из Музейного фонда РФ — Как стало известно "Ъ", Выборгский городской суд обязал Министерство культуры до 1 июня исключить картину Карла Брюллова "Христос во гробе" из Музейного фонда РФ и коллекции Русского музея. Чиновники должны обеспечить в тот же срок доступ таможенных органов к арестованному в 2003 году шедевру для оформления его возврата коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер и отчитаться об этом перед судом. Исполнить решения Конституционного и Верховного судов (КС и ВС) об отмене конфискации картины Минкульт до сих пор официально отказывался.

— Европа откладывает трубочки для коктейлей — Еврокомиссия предлагает запретить товары из одноразового пластика — Еврокомиссия поддержала запрет на использование трубочек для коктейлей, одноразовой посуды и ряда других товаров из одноразового пластика. Эта и другие меры направлены на предотвращение загрязнения. В России также прорабатываются инициативы по снижению объемов пластикового мусора: перейти к политике запретов его оборота чиновники пока не готовы. В Минприроды при этом говорят о возможности ограничения оборота пластика на Байкале и в Сочи, а также обращают внимание на действии в РФ аналогичного европейскому механизма, обязывающего производителя утилизировать товары и упаковку.

— С правительством Италии обошлись технично — Формирование кабинета поручено экономисту Карло Коттарелли — Решение президента Италии Серджо Маттареллы поручить экономисту Карло Коттарелли формирование технического кабинета министров не подвело черту под беспрецедентным правительственным кризисом, продолжающимся уже почти три месяца. Источники "Ъ" в администрации президента страны уверяют: список членов кабинета давно готов. Однако контролирующие парламент правые и популистские партии уже дали понять, что его не утвердят. А это сделает неизбежным проведение осенью новых выборов, которые станут проверкой популярности евроскептиков, причем не только итальянских. Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, комментируя новости из Рима, заявила, что "по всей Европе нарастает народный гнев".

— Фемида ля комедия — Создание на Украине антикоррупционной инстанции столкнулось с сопротивлением — В последние дни главным внутриполитическим сюжетом на Украине стало создание Высшего антикоррупционного суда. Законопроект, принятия которого с нетерпением ждут на Западе, в конце прошлого года внес в Верховную раду президент Петр Порошенко, и сейчас его рассмотрение вышло на финишную прямую. Но ирония состоит в том, что именно депутаты пропрезидентского блока больше всех противятся выполнению рекомендаций западных партнеров Киева. Самая ожесточенная схватка — вокруг механизма отбора судей: антикоррупционные НПО и Запад хотят, чтобы решающее слово было за международными экспертами. Но этот вариант не устраивает депутатов. Эксперты говорят: если суд не будет реально независимым, в нем нет никакого смысла.

— Американские горки — Михаил Коростиков о встрече лидеров США и КНДР в Сингапуре — Май 2018 года стал месяцем крутых и неожиданных поворотов в американской внешней политике. Начался он, казалось бы, с победы — первой, которую могла записать на свой счет администрация Дональда Трампа. "Кровавый диктатор" Ким Чен Ын под давлением инициированных Вашингтоном жестких экономических санкций вдруг стал пай-мальчиком. Он закрыл и взорвал свой ядерный полигон, пообещал прекратить испытания ядерного оружия, провел саммит с Южной Кореей и, как казалось, приготовился подписать капитуляцию 12 июня на встрече с Трампом в Сингапуре. Северная Корея давала понять, что готова двигаться к полному ядерному разоружению. Все, что требовалось от президента США,— ждать и не делать резких движений, которые могли бы спугнуть Пхеньян и дать ему повод свернуть с дороги к примирению.

— Санатории растеряли гостей — Их выручка снизилась — Рост популярности массового выездного туризма стоил российским санаториям части клиентов: по итогам 2017 года их общая выручка снизилась на 4%, таким же может оказаться падение и в этом году. Несмотря на то, что спрос на санаторно-курортные услуги снижается менее выраженно, чем интерес к внутреннему туризму, участники предупреждают, что перспективы отрасли продолжают оставаться туманными. Здравницам не хватает качественного продвижения и интегрированности в общую систему здравоохранения.

— Операторы связи включили повышенную передачу — "МегаФон" и МТС вошли в глобальный рейтинг скорости мобильного интернета — "МегаФон" и МТС вошли в глобальный рейтинг по скорости передачи данных на основе так называемого гигабитного LTE. Подобные технологии в России тестирует и "Вымпелком". Их массовому распространению мешает недостаток доступных частот, которые пока еще заняты под связь предыдущих поколений — 2G и 3G, отмечают эксперты.

— Вся власть месткому — "Русал" внял советам Вашингтона и продолжает консультации с ним — Следуя подсказке Минфина США, En+ Group Олега Дерипаски не только замещает большинство своих представителей в совете директоров "Русала" на работников. По данным "Ъ", консультации с Вашингтоном могут оказаться еще шире: совладельцы "Русала" обсуждают там и возможный разрыв акционерного соглашения между En+, Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника и Glencore, которое дает En+ контроль над компанией.

— Новое правительство в старых торосах — Владимир Дзагуто о перспективах борьбы за Арктику — Предыдущее правительство ушло в историю, так и не закончив "арктическую реформу". Почти целый год чиновники и госкомпании вели затяжную борьбу за то, кто будет курировать развитие Арктики. В общих чертах выбор в итоге свелся к следующему: оставить ли Северный морской путь (СМП), экспорт арктических ресурсов, северный завоз и примкнувшие к ним военные программы Минтрансу и ФГКУ "Администрация СМП" или отдать их "Росатому" и его "Атомфлоту". Прошлой зимой уже показалось, что атомщики, поддержанные вице-премьером Дмитрием Рогозиным, Минтранс успешно задавили, и в госкорпорации о создании арктического дивизиона говорили хоть и неофициально, но вполне уверенно. Ждали только документов — указа президента, поправок в закон о "Росатоме". Но не успели: решение осталось новому кабинету.

— "Авиаполис" просчитался в третий раз — У пенсионного фонда авиадиспетчеров зависли деньги в ОФК-банке — В третий раз негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Авиаполис" сталкивается с отзывом лицензии у банка, где он хранил свои деньги. В общей сложности в этих кредитных организациях у него зависли более 700 млн руб., вероятность возврата которых близка к нулю. Аудитор фонда видит возможность прекращения деятельности "Авиаполиса". Продолжить работу фонду помогут только дополнительные средства учредителей.

— У спекулянтов закончились запасы терпения — Цены на нефть уверенно идут вниз — Стоимость североморской нефти Brent после трехнедельного перерыва опустилась ниже уровня $75 за баррель. Спекулянты активно сокращают длинные позиции в нефти на фоне заявлений участников сделки ОПЕК+ о возможности смягчения условий соглашения. Это решение ожидаемо рынком, а потому не должно вызвать дальнейшего сильного снижения цен.

— ОСК не до "Звезды" — Корпорация может лишиться блокпакета в суперверфи — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может потерять блокпакет в суперверфи "Звезда" (АО ДЦСС), которую строит консорциум "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка в Приморском крае. Консорциум выкупит допэмиссию ДЦСС, чтобы проинвестировать вынос судоремонтных мощностей за пределы "Звезды", после чего доля ОСК в проекте сократится до 9,81%. Перенос в Минпромторге объясняют разделением гражданских и военных мощностей проекта. О судьбе оставшегося у ОСК пакета корпорация будет вести переговоры с консорциумом и ведомствами.

— Экспорт газа подошел к опасной цене — "Газпрому" будет непросто побить рекорд поставок в Европу — Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье, который рвется к новым рекордам, может столкнуться с проблемами. Потребление газа в европейской энергетике, по оценке "Газпром экспорта", в первом квартале упало на 12,7% из-за роста цен на газ и конкуренции со стороны ГЭС и ветровой генерации. Кроме того, рост цен на газ может привести к росту поставок сжиженного газа из США в Европу летом. Впрочем, по мнению аналитиков, в этом году такие поставки не будут значительными, так как азиатские рынки по-прежнему предлагают более высокую цену.

— "Яндекс.Драйв" займется бизнесом — Сервис выходит в премиальный сегмент — Сервис каршеринга "Яндекс.Драйв" добавит в свой автопарк 500 автомобилей бизнес-класса, включая Mercedes E-класса, BMW пятой серии и Porsche, на которых не будет отличительной для каршеринга раскраски. Участники рынка опасаются усиления конкуренции. По их мнению, компания планирует не зарабатывать в этом сегменте, а наоборот, дотировать его ради решения маркетинговых задач.

— Bonum Capital вышел из моды — Фонд продал долю в ритейлере "Айзел.ру" — Как стало известно "Ъ", фонд Bonum Capital, который связывают с Сулейманом Керимовым, вышел из числа совладельцев интернет-магазина люксовой одежды Aizel.ru. Доля в 40,59% отошла основательнице компании Айсель Трудел. Эксперты считают, что в будущем главный собственник может привлечь нового инвестора с экспертизой в e-commerce.

— "Эксмо-АСТ" поторгуется за комиксы — Независимые магазины пожаловались на ценовую политику холдинга — Переход под контроль "Эксмо-АСТ" одного из крупнейших российских издательств комиксов "Комильфо" поставил под угрозу бизнес десятков независимых магазинов в этой нише. По мнению их владельцев, издательство создало им неконкурентные условия по сравнению с крупными книжными сетями и интернет-магазинами, среди которых структуры самого "Эксмо-АСТ". В холдинге обещают пересмотреть условия работы со специализированными магазинами.

— Alibaba и МТС оставили заявки на YouDo — Компании интересуются покупкой долей в онлайн-платформе — Как стало известно "Ъ", онлайн-платформа для самозанятых YouDo планирует в течение лета завершить раунд инвестиций размером в несколько десятков миллионов долларов. Интерес к проекту проявили несколько инвесторов, включая таких крупных, как китайская Alibaba Group и сотовый оператор МТС. Именно они и считаются наиболее вероятными участниками сделки.

— "Биотэк" теряет госзаказы — Компанию бывшего сенатора теснят с фармрынка — Близкая к "Фармстандарту" компания "Биокад" получила первый госконтракт на поставку интерферона бета-1а — препарата для лечения рассеянного склероза, его сумма составила 1,1 млрд руб. Производитель забрал долю "Биотэка" экс-сенатора Бориса Шпигеля, который был основным поставщиком лекарства, а в 2019 году грозит полностью вытеснить конкурентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Совладельцы UC Rusal откажутся признавать En+ Олега Дерипаски контролирующим акционером компании — Но для вывода компании из-под американских санкций этого может оказаться недостаточно — Олег Дерипаска в ближайшее время собирается расторгнуть соглашение акционеров UC Rusal, рассказал "Ведомостям" близкий к одному из совладельцев металлургической компании человек. Это необходимо ради вывода компании из-под санкций США, говорит человек, близкий к другому совладельцу металлургической компании. Информацию о предстоящем расторжении соглашения подтверждает и топ-менеджер банка-кредитора UC Rusal.

— Кремль нашел кандидата на пост полпреда президента в ЦФО — Должность может получить экс-министр строительства Михаил Мень — Не вошедший в состав нового правительства экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень может быть назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом "Ведомостям" рассказал человек, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника в окружении Меня. Получить комментарии представителя экс-министра не удалось.

— Абрамович близок к получению гражданства Израиля — По данным местных СМИ, миллиардер уже получил израильское удостоверение личности — Российский миллиардер Роман Абрамович близок к получению гражданства Израиля, написали сегодня израильские СМИ.

— Губернаторов Якутии и Магадана сменят бывшие соратник Кириенко и соперник Росселя — Новая серия губернаторских отставок будет короткой, ожидают источники "Ведомостей" — Президент Владимир Путин в понедельник принял досрочные отставки руководителей Якутии и Магаданской области Егора Борисова и Владимира Печеного. Борисов проработал почти восемь лет, Печеный – чуть меньше пяти. Причина отставок – состояние здоровья и возраст (Борисову – 63 года, Печеному – 68), говорит человек, близкий к Кремлю. Другой близкий к администрации президента собеседник указывает на итоги президентских выборов в Якутии, где Путин получил худший результат (64,38% при 76,69% по России), а кандидат от КПРФ Павел Грудинин – один из лучших (27,25%).

— "Почта России" разошлет судебных повесток на 2 млрд руб. — Судебный департамент заключил централизованный контракт на услуги почтовой связи — В судах больше не будут клеить почтовые марки на повестки. Судебный департамент при Верховном суде заключил с "Почтой России" централизованный контракт на оказание услуг почтовой связи в течение второго полугодия 2018 г., сообщает сайт госзакупок. Стоимость закупки у единственного поставщика составила 2,03 млрд руб., в цену контракта включены все расходы, производимые в процессе оказания услуг почтовой связи, в том числе затраты на страхование, уплату налогов, сборов и т. д. По условиям контракта сроки обработки судебной корреспонденции не должны превышать 24 часов с момента сдачи почтовых отправлений работниками судов.

— Эксперты оценили стоимость роста продолжительности жизни россиян — Расходы на здравоохранение придется повышать на 15% в год — В новом майском указе президент Владимир Путин поручил добиться увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г. Для этого власти должны ежегодно увеличивать финансирование здравоохранения на 15%, т. е. ежегодно выделять дополнительно около 300 млрд руб. при условии, что ВВП по умолчанию будет расти в соответствии с указом – на 4% в год, а потребление алкоголя снизится на 40%, следует из расчетов Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), с которыми ознакомились "Ведомости".

— Европейские налоговики обзаведутся новыми информаторами — Консультанты будут сообщать об агрессивных сделках клиентов — Европейским компаниям все сложнее уклоняться от налогов – на прошлой неделе Совет ЕС обязал консультантов, бухгалтеров и юристов сообщать об агрессивных схемах клиентов местным налоговикам. А те станут каждый квартал обмениваться этими данными с коллегами из других стран ЕС. "Новые правила – ключевая часть нашей стратегии по борьбе с уклонением от уплаты налогов", – приводятся в сообщении совета слова его председателя Владислава Горанова.

— Россия и Китай делят прибыль в Иране — Европейские компании отказываются от сделок в Иране из-за санкций США — Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Тегерану "самым жестким набором санкций в истории", если Иран не свернет военную деятельность на Ближнем Востоке и не прекратит испытания ракет большой дальности. Это вынуждает европейские компании пересматривать планы – они собирались инвестировать в Иран после того, как администрация бывшего президента США Барака Обамы заключила ядерную сделку с Тегераном. Теперь они обеспокоены тем, что Пекин и Москва воспользуются ситуацией и перехватят крупный рынок. "Ни США, ни Европе не пойдет на пользу, если только Россия и Китай смогут вести бизнес в Иране", — заявил исполнительный директор французской Total Патрик Пуянне.

— Суд арестовал счета компаний группы "Сумма" — До этого были арестованы личные счета ее совладельцев — Тверской суд Москвы арестовал по ходатайству следствия счета группы "Сумма" по уголовному делу ее владельца Зиявудина Магомедова, заявила в понедельник на заседании суда адвокат бизнесмена Виктория Цирюлик. Ее слова передает ТАСС. Арестованы счета некоторых активов "Суммы", уточнил "Ведомостям" представитель группы, не называя компаний. "На операционную деятельность активов, входящих в периметр группы "Сумма", арест счетов не влияет", – говорит собеседник "Ведомостей", знакомый с материалами дела.

— Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения добычи — Эксперты анализируют, как изменятся производство и цены — Цены на нефть продолжили снижаться в понедельник после сильной просадки в пятницу, когда несколько прояснились планы России и ОПЕК по увеличению добычи. Цена Brent после пятничного падения почти на 4% опустилась к 15.00 мск на 1,5% до $75,3, а баррель WTI подешевел в понедельник на 1,7% до $66,7. На прошлой неделе котировки превышали $80 и $72 за баррель соответственно.

— Роскомнадзор не планирует ограничивать работу AppStore в России — Об этом заявил руководитель службы Александр Жаров — Роскомнадзор направил Apple письмо, в котором потребовал удалить из ее магазина AppStore приложение Telegram Messenger, а также прекратить рассылать сервисные push-уведомления российским пользователям. У Apple есть собственная операционная система iOS для смартфонов и планшетов.

— Apple вернула первое место по продажам смартфонов в рунете — Китайская Xiaomi была лидером всего один месяц — В апреле на iPhone пришлось 20% штучных онлайн-продаж смартфонов. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердили сотрудники трех электронных ритейлеров. Таким образом, Apple вернула первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах, которое уступила в марте китайской Xiaomi. Из материалов, с которыми ознакомились "Ведомости", следует, что доля китайского производителя в апреле по сравнению с мартом сократилась на 4 п. п. до 16%, а доля Apple выросла на 2 п. п. В итоге Xiaomi разделила 2-е место с Huawei и ее суббрендом Honor.

— "Яндекс.Маркету" предложено отказаться от бренда "Беру" и аннулировать домен — Под таким названием "Яндекс.Маркет" со Сбербанком тестируют интернет-магазин — О запуске тестовой версии торговой онлайн-площадки "Беру" со Сбербанком "Яндекс" сообщил 21 мая. После этого выяснилось, что под таким же названием работает проект "Беру!" Александры Дорф. Это онлайн-площадка, помогающая частным лицам отдать ненужные вещи другим, получить за это условные баллы и затем потратить их на приобретение вещей у других пользователей сервиса. На операционную компанию сервиса зарегистрирован и товарный знак. Проект Дорф работает на домене beru.io, "Яндекс.Маркета" – beru.ru. Домен в зоне.ru Дорф не выкупила из-за его цены, объясняла она на своей странице в Facebook.

— Крупнейшим кредитором "Домашних денег" оказалось Агентство по страхованию вкладов — Объявившая дефолт микрофинансовая организация должна конкурсному управляющему кредитовавших ее банков 3,3 млрд руб.

— "РЕСО-гарантия" снова откладывает IPO — В нынешних условиях в этом нет смысла, объяснил совладелец страховщика Сергей Саркисов — Акционер "РЕСО-гарантии" Сергей Саркисов на встрече с директорами филиалов страховой компании заявил, что проведение IPO откладывается, рассказал "Ведомостям" человек, знающий это от участника встречи. Эту информацию подтвердил "Ведомостям" заместитель гендиректора "РЕСО-гарантии" Игорь Иванов: "Сергей Саркисов на встрече с директорами филиалов, отвечая на вопрос о возможном IPO, сказал, что в нынешних условиях проводить его не имеет смысла".

— Проблемный комплекс "Высокие Жаворонки" достроит "Гранель" — За это девелопер сможет возвести 375 000 кв. м рядом с Одинцовым — Группа компаний "Гранель" возьмет на себя обязательства по достройке еще одного проблемного подмосковного объекта – жилого комплекса "Высокие Жаворонки" в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом "Ведомостям" рассказали два брокера, работавших с девелопером, и чиновник правительства Московской области. Решение принято в мае, после переговоров с правительством Московской области и администрацией Одинцовского района, уточнил представитель "Гранеля".

— Травмы на рабочем месте – следствие ошибок в управлении — Почти все травмы можно предотвратить – если топ-менеджеры предпримут несколько шагов — Многие руководители безоговорочно верят, что существует компромисс между прибылью и затратами на обеспечение безопасности рабочего места. Это не так.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сдать и не сдаваться — В России стартовала основная волна ЕГЭ — Началась основная волна ЕГЭ — 2018. Экзамен будут сдавать 731 тысяча человек, в том числе 645 тысяч выпускников прошлых лет. Кому разрешат пересдать ЕГЭ? За что могут выгнать с экзамена? Можно ли купить в Сети реальные задания и ответы? Будут ли влиять баллы ЕГЭ на оценки в аттестате? Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответил на вопросы "горячей линии".

— Трое суток на День России — На следующей неделе шесть дней — рабочих — На следующей неделе россиянам придется трудиться не пять дней, как обычно, а шесть — с понедельника по субботу. Зато и отдохнуть потом можно будет не два дня, а три.

— Берегите чеки — За утерянный багаж заплатят 360 тысяч — Авиапассажиры теперь могут претендовать на выплаты в десятки тысяч рублей за утерянный багаж и на большие компенсации в случае задержки рейса. Но нанесенный ущерб надо будет доказать.

— Следствие ведут в школу — В Госдуме предложили включить в школьные комиссии сотрудников СК — Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает включить сотрудников Следственного комитета в состав комиссий, проверяющих здания школ. Такое письмо законодатель отправил руководителю СКР Александру Бастрыкину.

— Завещанному не верить — Верховный суд разъяснил порядок отмены последней воли умершего гражданина — Одна из самых острых и болезненных юридических проблем — споры об отмене завещания уже после смерти его автора. Это крайне неприятная, но весьма распространенная в последние годы судебная коллизия. Одно из подобных дел недавно пересмотрел Верховный суд РФ и, не согласившись с доводами коллег, объяснил правила пересмотра завещания.

— Кадры из города — Владимир Путин назначил врио глав Якутии и Магаданской области — Сразу два мэра получили от президента предложения пойти на повышение и были назначены временно исполняющими обязанности глав регионов — до вступления в должность лица, избранного губернатором. Речь идет о Якутии и Магаданской области.

— За границу без наценки — Минсельхоз предлагает продлить отмену вывозных пошлин на пшеницу — Рекордный урожай зерновых необходимо реализовать, в том числе и наращивая экспортные поставки. А чтобы устранить ненужные препятствия, минсельхоз предлагает еще как минимум на год — до 1 июля 2019 года — освободить поставки пшеницы от таможенных пошлин, попросту их обнулив. Эксперты приветствуют такое решение, но считают, что ограничения должны быть сняты бессрочно.

— Получили проекты — Дмитрий Медведев распределил обязанности между своими заместителями — Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими заместителями в правительстве нового созыва.

— Москвичи взялись за дело — Сергей Собянин: Каждый двенадцатый москвич открыл собственный бизнес — В полтора раза увеличилось количество предпринимателей в столице за последние пять лет. Их количество достигло уже более миллиона человек. Мэр Сергей Собянин привел эту цифру вчера на пленарном заседании Московского предпринимательского форума в Манеже.

— Курс по правилу и без — Налоговый период сдержал рубль от участи рухнувшей нефти — Нефтяные котировки за неделю откатились на пять долларов от максимумов — до 74,55 за баррель Brent. Курс доллара на Московской бирже на это отреагировал сдержанно, потеряв за аналогичный период чуть больше рубля. Ему помогают оставаться на плаву бюджетное правило и временно — налоговый период. По оценкам аналитиков, исчерпание последнего фактора сподвигнет отечественную валюту на ослабление до 63 рублей за доллар.

— Бензин продолжает "стрелять" — За неделю литр топлива вырос более чем на 70 копеек — За прошлую неделю — с 21 по 25 мая — нефть в зависимости от марки упала в цене на 3-5 долларов, а бензин на заправках в России продолжил дорожать. На этот раз в среднем цена литра Аи-92 и Аи-95 поднялась на 76-79 копеек, сообщил Thomson Reuters Kortes. Почему?

— Смерть тарелкина — Европа отказывается от одноразовой пластиковой посуды, Россия пока не знает, что с ней делать — Еврокомиссия предлагает запретить в странах Евросоюза использование пластиковой посуды и других одноразовых изделий из пластика. Запрет также может коснуться трубочек для напитков, ватных палочек и даже пластиковых креплений для воздушных шаров. Планируется ограничить и использование одноразовых пластиковых контейнеров для еды на вынос.

— Финская поддержка — Компания "ЕвроХим" продолжает совместную работу по дальнейшему улучшению экологии Балтийского моря со специалистами из соседней страны — В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Меморандума об экологическом сотрудничестве компании "ЕвроХим Групп АГ" с Фондом Джона Нурминена. Финские специалисты выступят в роли независимых экспертов при вводе в строй нового аммиачного завода и его замкнутой системы водоочистки в Кингисеппском районе Ленинградской области.

— Дорогу — нашим — Автомобили отечественных марок заняли четверть авторынка России — Каждый четвертый автомобиль, который сегодня продается в нашей стране, — отечественной марки, подсчитали в аналитическом агентстве "Автостат". И эта доля будет расти.

— Групповой портрет — Существует точка зрения, что новое правительство — "камикадзе": примут непопулярные меры вроде повышения пенсионного возраста и налогов и уйдут в канун "нового электорального цикла" 2021-2024. Мне этот взгляд кажется довольно наивным.

— Прошли по одному — Минтранс предложил объединить проездные на электричку и метро — Минтранс подготовил проект приказа, который позволит внутри города не покупать электронный билет на электричку, а оплатить поездку проездным на метро.

— Деньги под ногами — В Орле власти решили переложить плату за подвалы на жильцов — Администрация Орла начала проводить собрания с собственниками жилья в многоквартирных домах (МКД). Чиновники пытаются убедить горожан принять муниципальные подвалы в свою собственность. Если это произойдет, то платить за помещения придется жильцам.

— Расчет на годы — Россияне стали меньше времени копить на квартиру — Российские семьи могут накопить на квартиру гораздо быстрее, чем пять лет назад. Все дело в снижении цен на жилье и росте доходов. Так, семья из трех человек, в которой работают два супруга, на приобретение квартиры площадью 54 квадратных метра потратит 19,6 лет. А еще в 2013 году на это требовалось 21,9 лет, подсчитали эксперты Центра ОНФ "Народная экспертиза". То есть на два с лишним года больше.

— Снимут со счетчика — По оплате ЖКХ введут новые льготы — Законопроект, предлагающий отменить для малоимущих, инвалидов и ветеранов повышающий коэффициент к нормативам по оплате коммунальных услуг из-за отсутствия счетчиков поступил на рассмотрение Госдумы.

— Наказали за экстремизм — Суд в Египте запретил вещание в стране видеоканала YouTube — Высший административный суд Египта подтвердил решение суда низшей инстанции и постановил временно заблокировать популярный в мире видеохостинг YouTube. Поводом для судебного вердикта стало размещение на канале скандального американского видеоролика "Невинность мусульман".

— Сыщики вернут долг — Уголовный розыск поможет судебным приставам искать должников — Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, расширяющего взаимодействие судебных приставов с полицией.

— Жизнь за метр. Квадратный — СК проверит версию о черных риелторах в деле о захвате заложников — Против Александра Борового, человека, который удерживал заложников на улице Молотова в Москве, возбуждено уголовное дело. Он будет отвечать и за захват заложников, и за убийство. Расследует это преступление Главное следственное управление СК РФ по Москве.

— Ловят объективом — На Урале должников "вычисляют" дорожные видеокамеры — Благодаря уникальному программному обеспечению в Свердловской области судебные приставы и инспекторы ГИБДД прицельно вычисляют должников в плотном потоке машин.

— Аукционная ловушка — Не оправдавший себя эксперимент с аукционами на вылов краба хотят повторить. Что теряет рыбная отрасль?— Говорят, что в истории многое циклично. Еще в давние времена был вычислен так называемый "повтор во времени". Даже известный физик Эйнштейн пытался определить эффект повторения на уровне атомов. Ученого тогда никто не поддержал, и его теория в итоге осталась недоказанной. Однако что-то в истории и правда способно повториться. Пример из области рыбного хозяйства России может стать показательным.

— По чужому паспорту — Предлагается ввести уголовное наказание за хранение поддельных документов — 28 мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела пакет проектов, усиливающих наказание за оборот фальшивых документов.

— Цветы, парфюм и шоколад — Праздник матерей отмечают в большинстве стран Европы. В России он состоится в ноябре — Франция отметила один из самых любимых здесь праздников — Праздник матерей, когда подавляющее большинство граждан всех возрастов, от мала до велика, чествуют тех, кто подарил им самое ценное — жизнь. Чтобы приобрести подарки, французы опустошали цветочные базары, с боем брали парфюмерные бутики и специализирующиеся на шоколадных деликатесах магазины.

— Шпиону назвали срок — Прокурор в Мосгорсуде попросил 14 лет колонии строгого режима для украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже в России.

— Арестовали по ошибке — Мосгорсуд признал законным арест имущества родственников бывшего заместителя главы правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, но снял арест с имущества его однофамильца.

— В "Лефортово" надежно — Тверской районный суд столицы 28 мая рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемым в организации преступного сообщества, мошенничестве и крупной растрате.

— Навешали пломбы — В Орловской области лже-энергетики вынуждают жителей менять исправные счетчики — В регионе появился новый вид мошенничества. Неизвестные ходят по домам и представляются сотрудниками энергокомпании, после чего "проверяют" приборы учета, ломают их и требуют плату за установку нового счетчика.

— НАТО за Вислой — Польша готова заплатить за военную базу США — Польша готова инвестировать до двух миллиардов долларов в создание на территории страны постоянной военной базы, на которой размещалась бы американская танковая дивизия, говорится в документе минобороны Proposal for a US Permanent Presence in Poland, попавшем в распоряжение польских СМИ. По данным чиновников в Варшаве, американцы дали предварительное согласие.

— Итальянцев вернут к урнам — Апеннины остались без правительства — Настоящая политическая драма развернулась на Апеннинах после того, как попытка внесистемных партий сформировать коалиционное правительство потерпела оглушительное фиаско. Не исключено, что в ближайшее время Италии, находящейся на протяжении последних трех месяцев в состоянии глубочайшего политического кризиса, придется вновь вернуться к избирательным урнам.

— Страшный суд — Глава Украины готов пожертвовать сотрудничеством с МВФ — Украина может остаться без финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ), если Верховная рада в течение месяца не примет во втором чтении закон о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в предлагаемой западными кураторами редакции.

— Двойник Кима уже прилетел — Вашингтон и Пхеньян договариваются о деталях саммита — США и КНДР развили бурную деятельность, согласовывая детали предстоящей встречи Дональда Трапа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Обсуждение ведут сразу несколько делегаций, который встречаются в различных городах. Одновременно появились слухи, что саммит может в какое-то время получить трехсторонний характер и к нему присоединится южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

— ГАИ осталась в долгу — Все убытки владельцев незаконно задержанных машин должны покрываться из бюджета — Если у автовладельца незаконно задержали машину, ему должны компенсировать все расходы. Причем не только штраф и оплату штрафстоянки, но и другие понесенные расходы, вплоть до неполученной выгоды.

— Под прикрытием — Действие государственной программы защиты свидетелей предложено продлить на пять лет — Федеральную государственную программу по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства надо продлить до 2023 г. И потратить на нее 1 миллиард 119 миллионов 309,8 тысячи рублей. Проект постановления правительства с именно таким резюме готовит МВД России. Действующая программа заканчивается в этом году. За период 2014-2017 годов ежегодно в среднем до 3,9 тысячи человек находились под защитой этой программы. Почти 33 тысячи раз применялись различные меры безопасности, среди которых — личная охрана и охрана дома, выдача спецсредств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. То есть бюджетные деньги тратились не зря и понадобятся в следующую пятилетку. Поэтому и требуется согласовать и принять новую программу сроком на пять лет.

— Зачехлили удочки — Частным компаниям не разрешили надзор за рыбной ловлей — Правительство России отклонило законопроект о введении производственных рыболовных инспекторов.

— Псебайский разлом — Комиссия Следственного комитета и МВД России проверяет расследование зверского убийства многодетной матери — Весть об изнасиловании и жестоком убийстве матери пятерых детей в поселке Псебай Мостовского района многих привела в шок.

— Медикам почет — Первые сертификаты получили переселенцы из-за рубежа — Три года назад медсестра Лилия Лежайская вместе с мужем и двумя детьми буквально бежали из Донбасса в далекую Башкирию. Постоянные бомбежки, страх за будущее детей вынудили семью покинуть родные места. В Уфе у них были дальние родственники, которые согласились приютить семью

— Рубеж взят — В Приморье выдали десятитысячный "дальневосточный гектар" — Собственников "дальневосточных гектаров" становится все больше. Лидером стал Приморский край, где был выдан десятитысячный по счету участок.

— Море прогрелось — В Сочи стартовал летний курортный сезон — В субботу в Сочи официально открыли летний курортный сезон. Как сообщают туроператоры, благодаря умеренным ценам и качественным пляжам спрос на поездки в олимпийскую столицу в предстоящие месяцы уже вырос в среднем на 15 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.

— Потоки согласия — На стройках газопроводов для российского газа снова оживление — Уже в ближайшие дни могут возобновиться переговоры о дальнейшем финансировании банками строительства "Северного потока-2". Отношение к российскому газу и газопроводам меняется на глазах. В разговоре с "Российской газетой" глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома", Марио Мерена заявил, что преобладающая часть тезисов противников строительства газопровода "Северный поток-2" не имеет никакого смысла.

— Честно, по-примаковски — О рисках нестабильного миропорядка будут говорить западные эксперты на форуме в Москве — 29 мая начинаются третьи "Примаковские чтения". В Россию приедут известные зарубежные эксперты, авторитетные политики — бывшие руководители государств, выступят российские ученые, представители власти и бизнеса.

— Бегают как заведенные — Электробусы вытеснят в городах "грязные" аналоги — Всего через несколько лет электромобили будут стоить меньше, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако быстрее всего переходить на аккумуляторы вместо бензина и дизеля будет городской общественный транспорт: к 2030 году 84 процента новых автобусов, купленных для муниципальных нужд, будут электрическими, а к 2040 году парк наземного городского транспорта на 80 процентов будет состоять из электробусов.

— Мама на коляске — Как живут российские родители-инвалиды — В нашей стране живет около 15 миллионов инвалидов, около 600 тысяч из них — дети (данные Росстата). Сколько среди этих миллионов родителей с инвалидностью, статистика не уточняет. Но их немало. Как живут мамы и папы, для которых родительский быт оказался неразрешимой задачей? Как отвести ребенка в детский сад или на прививку, если ты сама на коляске? Как проверить уроки, если твои глаза не видят? Ответы на эти вопросы знают активные мамы с инвалидностью, которые пытаются изменить не только сложный быт, но и отношение общества к не таким, как все.

— Между метро и такси — Почему мегаполисы отказываются от личных авто — Каждый пятый житель мегаполиса, владеющий личным автомобилем, уже ограничил им пользование в пределах города. Еще около 20 процентов рассматривают возможность частичного или полного отказа от своего автомобиля в черте города.

— Вигвам для уставших от денег — Надоел город? Поезжай в деревню. Индейскую — Художник Павел Ким бросил Пермь и уехал в деревню. В индейскую — "Дети Ветра" — с вигвамами, баней по-черному и туалетом из бревен над выгребной ямой. Вместе с Кимом своими руками жилища-типи строили первые "аборигены" — скульптор Айдар Ахатов, чемпион Европы по конному спорту Михаил Бакилин, известные в Перми маркетологи и бизнесмены.

— Ваш звонок не очень важен для нас — Максим Кронгауз о том, почему нас бесит новый этикет — Почему пожелание "хорошего дня" портит нам настроение? А записанная на автоответчик фраза "Ваш звонок очень важен для нас" вызывает смех? Почему обязывающее к привычной вежливости повседневное общение наполнилось раздражающими фразами, "словами, которые многих бесят", "РГ" обсуждает с известным лингвистом, доктором филологических наук, профессором Максимом Кронгаузом, недавно взявшимся вести на популярном сайте рубрику "Этикет дня".

— Прибавка за хлопоты — Учителям доплатят за Единый госэкзамен и аттестацию в 9-м классе — Школы будут обязаны оплачивать работу учителей на ГИА и ЕГЭ с 2019 года.

— Урок строгого режима — Надо ли штрафовать за прогулы — В аэропортах некоторых городов Германии полиция начала штрафовать родителей, чьи дети прогуливают школу из-за совместных путешествий.

— Учись с умом — Кто попал в топ-100 — Стали известны итоги рейтинга лучших школ России.

— В космос по-английски — Вузы открывают новые программы — Российские вузы предложили иностранным абитуриентам программы в области ядерной медицины и авиакосмической сфере на английском языке.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Состояние благоустроенных дворов и парков в России проверят до 1 июля — В ходе масштабной инспекции чиновники оценят состояние объектов, на благоустройство которых в 2017 году потратили 56,5 млрд рублей — В ходе масштабной проверки, которая завершится 1 июля, Минстрой оценит реальное состояние благоустроенных дворов, парков и общественных пространств. Об этом сообщил "Известиям" замглавы Минстроя Андрей Чибис. Мониторинг проводится впервые. Задача ведомства не просто изучить, как сейчас выглядят дворы и детские площадки, но также понять, как они пережили зиму.

— Накопления ЦБ покрывают капитал всех коммерческих банков России — Выигрыш на курсовой разнице по иностранным вложениям ЦБ позволит ему в случае необходимости "выкупить" все коммерческие банки — Капитала ЦБ хватит, чтобы в случае необходимости выкупить все частные банки России. К такому выводу пришли эксперты РЭУ имени Плеханова в исследовании "Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков". Однако вряд ли у регулятора возникнет такая потребность: острая фаза санации банковского сектора пройдена, ЦБ приступает к третьему и последнему этапу оздоровления сектора без угроз для финансовой стабильности, заявил в интервью "Известиям" зампред Банка России Василий Поздышев.

— Рынок сберсертификатов вышел из затяжного падения — Вложения в эти бумаги с 1 июня будут застрахованы государством — Рынок сберегательных сертификатов вновь вышел в рост после долгого падения. По данным ЦБ, объем бумаг, выпущенных российскими банками, увеличился на 23,4 млрд рублей, до 411,1 млрд рублей, за I квартал 2018 года. По словам экспертов, интерес населения к сберсертификатам восстанавливается, поскольку с 1 июня вложения в них застрахует государство. При этом ставки по ним выше, чем по депозитам.

— До остановки сердца — Роструд выяснил, от чего россияне чаще всего умирают на рабочем месте — Причинами смерти россиян на рабочем месте чаще всего становятся болезни сердца. Это установил Роструд в результате анализа несчастных случаев, не связанных с производством. На втором и третьем местах — самоубийства и алкогольные отравления. Эксперты рынка труда говорят, что это связано со стрессами и большими нагрузками. Врачи отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания — и в целом главная причина летальных исходов в России, но благодаря массовой диспансеризации ситуация постепенно улучшается.

— Хостел с шиком — ЧМ по футболу стимулировал появление нового вида отелей — С приближением чемпионата мира по футболу в городах проведения матчей мундиаля стали открываться поштелы, то есть хостелы с дизайнерской отделкой. Сейчас в России насчитывается уже около 100 таких мини-отелей. По сравнению с обычными хостелами цена поштелов выше в среднем в два раза.

— Сержанты догоняют офицеров — Вооруженные силы реформируют систему подготовки младших командиров — В Вооруженных силах РФ произошла тихая кадровая революция. Сержантов и мичманов после окончания военно-учебных заведений теперь распределяет Главное управление кадров Минобороны (ГУК МО). Приказ об их назначении на первую армейскую должность подписывает лично статс-секретарь ведомства — один из заместителей министра. Сержантов также начали готовить на военных кафедрах гражданских вузов. Кроме того, они получили значительный пакет социальных льгот. Эксперты считают, что военное ведомство вовремя откликнулось на возросшую роль сержантов в современной армии.

— Государство выходит на рынок подержанных машин — Поступления от автоаукционов в бюджет составят как минимум 20 млрд рублей на старте проекта — В России появится автоаукционная индустрия. Соответствующий проект готовит Минпромторг, сообщил "Известиям" источник в ведомстве. Информацию подтвердили в НТИ "Автонет", под контролем которой проект будет реализовываться. Оборот рынка автомобилей с пробегом оценивается в 3 трлн рублей, и в большинстве случаев все сделки на нем проходят "всерую" — без налоговых отчислений. Благодаря автоаукционной платформе государство рассчитывает только на старте получать в виде налогов от 20 млрд рублей в год. Кроме того, аукционы сведут на нет принцип продажи "из рук в руки".

— Гособоронзаказ берут под полный контроль — Военное ведомство получит возможность проследить за графиками работ по соответствующим контрактам — Для предприятий, выполняющих гособоронзаказ, вводят строгую отчетность. Руководство заводов должно будет раз в месяц предоставлять в Минобороны документ о проделанной работе. Он будет заверяться электронной подписью главы предприятия. По мнению экспертов, новая форма отчетности позволит военному ведомству точнее контролировать программу перевооружения армии. Представители министерства получат возможность оперативно обнаружить малейшее отступление от графика работ.

— Саммит через петицию — Американские политологи и дипломаты разместили на сайте Белого дома призыв к Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным — На сайте Белого Дома разместили петицию с призывом о необходимости скорейшего саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Инициаторы появления документа — президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский, экс-сотрудник Госдепартамента и советник Республиканской партии Джеймс Джатрас, а также бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. В подаче петиции участвует также вашингтонская общественная организация "Русский дом".

— Капитальный и текущий ремонт разграничат — Совет Федерации предложил уточнить жилищное законодательство для борьбы с недобросовестными УК — В жилищном законодательстве хотят разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов. Это необходимо для эффективного расходования средств фонда капитального ремонта. Предлагается дополнить перечень видов работ и услуг описанием объемов и состава работ. Такие рекомендации дал Совет Федерации Минстрою, следует из документов верхней палаты парламента (есть у "Известий"). Иногда недобросовестные управляющие организации подменяют капитальный ремонт текущим, тем самым пытаясь нажиться на незнании собственников о разнице в ценах и объеме работ.

— Опеку призвали к порядку — Возмещение ущерба детям, лишившимся жилья, предложили закрепить в законе — Чиновники должны отвечать рублем, если из-за их бездействия ребенок, оставшийся без попечения родителей, лишился жилья. Такие рекомендации Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовил к новой версии законопроекта о сделках с жильем, в котором проживают дети. По мнению совета, в документе необходимо закрепить норму о возмещении вреда несовершеннолетнему из бюджета, а убытки казны — взыскивать с виновных. Эксперты отмечают, что законы уже предусматривают компенсацию из-за действий или бездействия чиновников. Однако в ситуациях с детьми, по их мнению, эта норма не работает и необходим прецедент, который покажет: обязанности органов власти должны соблюдаться.

— Хлеб и водка вошли в число самых популярных у россиян товаров — Из-за ускорения темпа жизни население предпочитает высококалорийные товары — В топ-5 товаров — лидеров по продажам в России — вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Об этом свидетельствуют предоставленные "Известиям" данные оператора фискальных данных "Такском". Компания получает информацию от российских магазинов напрямую — через их онлайн-кассы. Во всем мире здоровый образ жизни — пока удел отдельных людей, большая часть населения не привержена ЗОЖ, констатировали эксперты.

— "Трианонский диалог" как форма народной дипломатии — Исполнительный секретарь форума Александр Орлов — о восприятии Франции в России, "Большой Москве" и студенческих обменах — Участники "Трианонского диалога" предложили отменить визы для школьников и разработать механизм студенческих обменов. Об этом в интервью "Известиям" рассказал исполнительный секретарь координационного совета этого форума, бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. Дипломат назвал идею создать такую площадку, которую предложили год назад российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон, "своевременной и востребованной".

— Взятки отдадут государству — Деньги, использованные для подкупа, не вернут владельцам — Взяткодателям не вернут деньги, даже если они сообщили о своем преступлении и были освобождены от наказания. Все средства должны быть обращены в доход государства, говорится в напоминании-разъяснении, которое подготовил Верховный суд (есть у "Известий"). Также этот документ конкретизирует перечень имущества террористов и экстремистов, подлежащего конфискации. Новое разъяснение систематизирует действующие нормы, но не все меры принесут результат, считают эксперты.

— Президент проверит врио — После смены руководителей двух регионов Владимир Путин продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов — В ближайшие месяцы глава государства посетит несколько российских регионов, чтобы проверить работу врио руководителей субъектов. Информацию об этом после смены руководства Якутии и Магаданской области "Известиям" подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эксперты полагают, что президент отправится в субъекты, чтобы поддержать временно исполняющих обязанности, а также решить проблемы, требующие непосредственного вмешательства главы государства.

— О миропорядке по-примаковски — Темой грядущего форума станут "Риски нестабильного миропорядка" — В Москве 29 и 30 мая 2018 года под эгидой Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова (ИМЭМО РАН) пройдет ежегодный экспертный форум "Примаковские чтения". Центральной темой мероприятия заявлены "Риски нестабильного миропорядка".

— Россияне настроились помогать — Почти половина граждан страны работали добровольцами или волонтерами в течение последнего года — Почти половина россиян — 42% — участвовали в добровольческой или волонтерской работе за последний год. К такому выводу пришли в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ по итогам опроса, с результатами которого ознакомились "Известия". Респонденты отмечают, что волонтерский опыт способствует не только успеху самого помогающего, но и решению общественных проблем. По мнению экспертов, стремление помочь окружающим — характерная для россиян черта, а соответствующие программы помогают государству объединить общество.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Цены сверх мер — Бензин за последнюю неделю подорожал почти на рубль — Цены на бензин на столичных заправках за неделю выросли на 90 коп. за литр, по России — на 79 коп. Меры правительства по снижению акцизов на топливо заработают только с 1 июля.

— Ушли по состоянию стабильности — Принята отставка губернаторов Якутии и Магаданской области — В понедельник в отставку подали два руководителя регионов — глава Якутии Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Отставка Борисова была ожидаемой, Печеного сменили из-за возраста, уверены эксперты.

— Михаила Шамолина мотивировали на IPO — Глава Segezha Group получил опцион на 5% акций компании — Глава Segezha Group Михаил Шамолин получил опцион на 5% лесопромышленного холдинга. По оценкам экспертов, стоимость компании составляет около 25–40 млрд руб., пакет, который может купить Шамолин, оценивается в 1–2 млрд руб.

— Вице-премьеры сверили сферы — Дмитрий Медведев распределил полномочия между заместителями — Дмитрий Медведев утвердил обязанности вице-премьеров правительства. Часть его заместителей получат функционал, которого не было у их предшественников. Преследовалась задача рассредоточить аппаратный ресурс, считает эксперт.

— Премьер с мандатом недоверия — В Италии формируется технический кабинет — В Италии не удалось утвердить правительство евроскептиков, выступавших за снятие санкций с России. Президент поручил формировать кабинет техническому премьеру, однако он вряд ли будет утвержден парламентом, осенью пройдут выборы.

— Блокировка подтолкнула к рекорду — Mediascope зафиксировала резкое увеличение российской аудитории Telegram в апреле — В апреле российская аудитория мобильного приложения Telegram достигла максимума с начала измерений. В Роскомнадзоре это связывают с "эффектом Стрейзанд" и говорят, что в реальности мессенджером стали пользоваться меньше.