ПЕКИН, 29 мая — ПРАЙМ. Реализация задачи по доведению товарооборота РФ и КНР до $200 млрд к 2020 году вполне осуществима, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

"Китай, как вы хорошо знаете, прочно закрепился в качестве ведущего торгово-экономического партнера нашей страны, и я полагаю, что реализация поставленной лидерами (стран – ред.) задачи доведения двустороннего товарооборота до 2020 года до уровня 200 миллиардов долларов, она вполне осуществима", — заявил Моргулов на церемонии открытия международной конференции "Россия и Китай: Сотрудничество в новую эпоху".

Он отметил, что "ключевая предпосылка успеха — это работа, переход на новую модель сотрудничества, опирающуюся на более тесные производственные цепочки и инвестиционные связи".

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, товарооборот РФ и Китая вырос до 86 миллиардов долларов и вскоре достигнет 100 миллиардов.