МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются — инвесторы пытаются оценить объемы и темпы возможного наращивания добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.44 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09%, до 75,25 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,96%, до 66,55 доллара за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

"Возрастающее ожидание постепенного смягчения соглашения ОПЕК+ продолжает влиять на цены на нефть", — цитирует агентство Рейтер главного аналитика рынка энергетики Interfax Energy's Global Gas Analytics в Лондоне Абхишека Кумара (Abhishek Kumar). "Участники рынка будут внимательно следить за тем, как быстро будет реализована эта мера и будет ли она выходить за рамки простого выравнивания снижения добычи в Венесуэле", — добавил эксперт.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что страны-экспортеры нефти ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти на фоне возможного снижения поставок этого сырья из Ирана и Венесуэлы. Кроме того, министры энергетики России и Саудовской Аравии заявляли, что не исключают, что на встрече ОПЕК+, которая также состоится в июне, будет принято решение о плавном увеличении добычи нефти, которое может начаться уже в третьем квартале.