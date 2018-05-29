МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Курс евро к доллару во вторник вечером продолжает снижаться на фоне сообщений из Италии и Испании, демонстрирующих политическую нестабильность, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.56 мск курс евро к доллару снижался до 1,1538 доллара за евро с 1,1625 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 108,56 иены за доллар со 109,42 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,71% — до 94,86 пункта.

Политический кризис в Италии обострил опасения трейдеров по поводу стабильности еврозоны. Беспокойство усилилось после того, как президент Италии Серджо Матарелла на выходных заблокировал формирование "евроскептического" правительства.

При этом лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил на прошлой неделе, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник стало известно, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня.

"Реакция рынка на снижение курса евро выглядит оправданной, поскольку все эти истории становятся еще одной экзистенциальной угрозой для еврозоны", — сказал агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM.com Андреас Георгиу (Andreas Georgiou).

По мнению эксперта, в то время как долгосрочные перспективы курса евро остаются относительно позитивными, краткосрочные прогнозы для валюты по-прежнему омрачены сочетанием политической неопределенности, ухудшением европейской экономики, а также Европейским центробанком (ЕЦБ), который становится все более сдержанным относительно планов по ужесточению монетарной политики.