МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок во вторник по основным индексам почти не изменился, несмотря на падение нефти и снижение рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57% — до 2298 пунктов, индекс РТС — на 1,05%, до 1154,9 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.49 мск рос на 56 копеек — до 62,88 рубля, курс евро — на 7 копеек — до 72,47 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,17% — до 75,45 доллара за баррель.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРИЗИС УДАРИЛ ПО РЫНКАМ

"Внешний фон отчётливо негативен: основной американский индекс S&P 500 к вечеру терял 1,46%, а европейский STOXX 600 снижался на 1,37%. Бегство из рисковых активов спровоцировала политическая нестабильность в Италии. Учитывая предпочтения избирателей на последних выборах, перспектива проведения новых выборов несёт в себе риски превращения их в референдум о выходе страны из еврозоны. На рынке соответствующего госдолга началась самая настоящая паника, которая перекинулась на местный рынок акций и распространилась на другие страны", — комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Негативные новости из Италии, где, похоже, не миновать парламентского кризиса, при практически полном отсутствии иных новостей, способных поддержать рынки, фактически предопределили негативный настрой на европейских биржевых площадках, в свою очередь замечает Алексей Коренев из "Финама". "Да и слабо торгующиеся американские биржи не добавляли оптимизма. Впрочем, завтра у нас будет возможность количественно оценить происходящее на европейских финансовых просторах, исходя из того, как итальянцам удастся разместить свои десятилетние и пятилетние облигации. На предыдущих аукционах они были размещены под 1,70% и 0,56% соответственно", — добавляет он.

Неплохая отчетность российских компаний не спасла отечественные торговые площадки от снижения. Короткая попытка роста быстро сменилась на довольно резкое снижение в пределах полутора процентов по индексу РТС и около процента – по индексу Мосбиржи, напоминает ход дневных торгов аналитик. Однако, довольно быстро оттолкнувшись от уровня поддержки, рынки перешли к незначительному росту и, отыграв около трети потерь, залегли в "боковик", где и пребывали до завершения торгов, добавляет он.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Трансконтейнера" к закрытию торгов снизились на 0,89%, несмотря на позитивные данные по МСФО за первый квартал текущего года.

Так, чистая прибыль ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора по МСФО в первом квартале выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,146 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Новатэка" (2,85%), ЛСР (2,24%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,9%), акции "Мостотреста" (1,64%), префы "Селигдара" (1,3%) и акции "Роснефти" (0,91%).

Среди лидеров падения — акции "Мосэнерго" (-2,37%), Polymetal (-2,28%), "МРСК Центра" (-2,14%), "Алросы" (-1,77%), ОГК-2 (-1,7%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,69%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,65%).

"Акции ритейлеров находятся под давлением из-за риска повышения НДС "налога на потребление" (можно не платить, просто воздерживаясь от потребления соответствующих товаров или услуг). Это должно стать одним из основных источников финансирования новых "майских" указов. Учитывая снижавшиеся с 2014 года реальные доходы и ужесточение регулирования ("закон Яровой" для ритейла), компании отрасли могут столкнуться с ухудшением финансовых и операционных показателей", — комментирует Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Акции "Магнита" снизились на 1,89%, "Ленты" — на 0,43%, Х5 упали на 3,92%.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду ожидается публикация довольно значительного количества интересной статистики, отмечает Коренев из "Финама". Германия отчитается по объемам розничных продаж, индексу потребительских цен и состоянию рынка труда, Франция опубликует потребительские расходы и ВВП за первый квартал, в США также выйдут данные по ВВП, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и цифры по сальдо внешней торговли, перечисляет он. Вечером будет опубликована "бежевая книга", а ночью – предварительные данные по запасам нефти от API, добавляет аналитик.

Иван Марчена из Forex Club прогнозирует, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС – в коридоре 1145-1175 пунктов.

"Индекс Мосбиржи рискует закрепиться ниже 2300 пунктов — как уже говорилось ранее, при усилении продаж нужно будет внимательно следить за рубежом 2275 пунктов, по которому проходит линия поддержки. Вполне возможно, что далеко не первая атака продавцов окажется эффективной, но на текущий момент вероятность развития негативного сценария для рублевого индикатора выше, чем возможность бурного отскока. В среду индекс Мосбиржи проторгуется в пределах 2280-2315 пунктов, индекс РТС будет стремиться к 1150 пунктам", — считает Анна Бодрова из "Альпари".