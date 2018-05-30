МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект о выделении 1,557 миллиарда рублей субсидий российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 1,557 миллиарда рублей для предоставления субсидий российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения", — говорится в сообщении.

По мнению кабмина, господдержка будет способствовать развитию экспорта продукции этих отраслей машиностроения, дополнительной загрузке производственных мощностей, в том числе в смежных отраслях.

Помимо этого, кабмин рассмотрит проект о выделении 877,7 миллиона рублей субсидий для Марий Эл и Воронежской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.