МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект о выделении 408,8 миллиона рублей субсидий пяти регионам на строительство бизнес-инкубатора, технопарка, промышленного и индустриальных парков, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере 408,76 миллиона рублей для предоставления субсидий пяти субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство бизнес-инкубатора в Калужской области, технопарка "Липецк" в Липецкой области, Тутаевского промышленного парка "Мастер" в Ярославской области, индустриального парка "Сафроново" в Смоленской области, индустриального парка "Аврора" в Республике Дагестан", — говорится в сообщении.

Помимо этого, кабмин обсудит итоги прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов субъектами электроэнергетики и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.