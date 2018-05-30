МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду обсудит изменения в Бюджетный кодекс, направленные на совершенствование внутреннего финансового контроля и финансового аудита, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Цель законопроекта – повышение эффективности работы органов государственного и муниципального финансового контроля, совершенствование системы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита участников бюджетного процесса", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается расширение сферы государственного и муниципального финансового контроля, следует из пресс-релиза. В частности, органы финансового контроля предлагается наделить полномочиями по контролю за соблюдением положений законов и нормативных правовых актов, определяющих расходные обязательства бюджетов.

В рамках формирования федеральной системы стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля предлагается наделить правительство России полномочиями по утверждению стандартов такого финансового контроля, устанавливающих единые принципы, определения и основания проведения проверок, ревизий и обследований, права и обязанности должностных лиц контролирующих органов и объектов контроля, риск-ориентированные подходы к планированию контрольной деятельности, исключению дублирования контрольных мероприятий органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.

Сферу внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита предлагается распространить на получателей бюджетных средств.