МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект об освобождении от налогов доходов физиц, получаемых из-за изменения валютного курса при реализации еврооблигаций, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Поправки вносятся в НК РФ.

"Законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов физических лиц, получаемых в результате изменения курса иностранной валюты при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, это позволит повысить привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских граждан.