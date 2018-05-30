МОСКВА, 30 мая /ПРАЙМ/. Общероссийское объединение пассажиров направило жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с кратным ростом цен на авиабилеты в дни проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости письма зампреда объединения Ильи Зотова на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева.

Организация провела мониторинг цен на авиабилеты в города, где пройдут матчи. За дату вылета был взят день накануне проведения матча, за дату обратного вылета — следующие сутки после игры. Также был произведен выборочный анализ цен в июле, августе, сентябре, октябре, что показало средние значения на перелеты между данными городами.

"Средняя цена на билеты в эти города и обратно в Москву во время проведения турнира выросла более чем в два раза: Саранск (37,812 тысячи рублей — рост цены в 6,5 раза), Волгоград (38,686 тысячи рублей — рост более чем в 6 раз), Казань (30,413 тысячи рублей — рост почти в 6 раз), Екатеринбург (27,212 тысячи рублей — рост в 4,5 раза) и Ростов-на-Дону (21,142 тысячи рублей — рост почти в 4 раза)", — говорится в письме.

Также организация определила среднюю стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" в города проведения матчей ЧМ и составила топ-5 наиболее дорогих направлений: Москва–Казань (56,363 тысячи рублей, рост почти в 9 раз), Москва–Волгоград (59,211 тысячи рублей, рост почти в 9 раз), Москва–Саранск, (52,408 тысячи рублей, рост в 8 раз), Москва–Нижний Новгород (32,879 тысячи рублей, рост в 6 раз), Москва–Екатеринбург (36,766 тысячи рублей, рост более чем в 5 раз). В "Аэрофлоте" пока не ответили на запрос РИА Новости о комментарии по этому поводу.

Объединение просит руководителя ФАС "провести проверку о законности завышения стоимости на перелеты между городами России, что влияет на мобильность пассажиров внутри страны", отмечается в письме.

Общероссийское объединение пассажиров было создано в 2015 году, работает в сфере защиты прав и законных интересов пассажиров на всех видах транспорта. Объединение действует на территории всех субъектов РФ. Руководители объединения являются членами общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, курирующих транспортную сферу.